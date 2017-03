Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009: Có thể sử dụng cán bộ thanh tra làm giám thị

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010: Môn thi thứ 3 là Ngoại ngữ

Điểm mới của công tác thanh tra trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay là cán bộ thanh tra không chỉ làm nhiệm vụ thanh tra mà còn là giám thị coi thi ở những hội đồng thi thiếu cán bộ.

Các cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT có trách nhiệm thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi tại các hội đồng thi với các công việc chính, như kiểm tra việc sao in đề thi nhằm đảm bảo bí mật cho đề thi, kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi…

Các cán bộ thanh tra đã được hướng dẫn những nghiệp vụ cần thiết để xử lý những vấn đề rắc rối có thể xảy ra trong kỳ thi.

Tại TPHCM sẽ có 104 hội đồng thi với 459 cán bộ thanh tra tham gia giám sát kỳ thi.

* Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, Bộ GD-ĐT cho biết, từ ngày 13 đến 20-5, bộ sẽ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 tại 63 sở GD-ĐT. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đảm bảo điều kiện an toàn cho địa điểm in sao đề thi và thực hiện các quy định đối với việc in sao đề thi.

* Tin từ Sở GD-ÐT TPHCM, môn thi thứ 3 của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010 là môn Ngoại ngữ.

Môn Ngoại ngữ sẽ được tổ chức thi vào chiều ngày 24-6-2009 với thời gian làm bài 60 phút.

Như vậy, kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT bình thường có ba môn thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán được tổ chức trong hai ngày 24 (thi môn Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 25-6-2009 (Toán), trong đó môn Ngữ văn và Toán hệ số 2.