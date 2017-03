Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2009: Những địa chỉ “độc” đồng hành cùng sĩ tử...

Quảng Ngãi: 1.000 học sinh thi ĐH bằng xe miễn phí 1.000 học sinh nghèo tại Quảng Ngãi sẽ được đi thi ĐH bằng xe miễn phí tại các điểm thi Quy Nhơn, Đà Nẵng và Huế. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của Sở GD&ĐT, Đài PT-TH, Hội Doanh nghiệp trẻ và Công ty Xe khách Chín Nghĩa. LUẬN NGỮ An Giang: Đã lo chỗ trọ cho hơn 6.500 thí sinh Ban Công tác sinh viên ĐH An Giang cho biết đến nay ĐH An Giang đã lo được hơn 6.500 chỗ trọ cho thí sinh, giá chỉ 10.000-30.000 đồng/ngày. Ban Công tác sinh viên của trường cũng chọn được 100 quán ăn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gần các điểm trọ với mỗi phần ăn chỉ 7.000-20.000 đồng để giới thiệu cho thí sinh. Đặc biệt, quán cơm Mai Hoa - Hai Cọp đăng ký hỗ trợ 1.000 suất ăn miễn phí cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và 600 suất cho đội sinh viên tiếp sức mùa thi. VĨNH SƠN