Kỳ thi TNTHPT năm 2009: Không có tiêu cực nghiêm trọng

Việc chấm thi và xét tốt nghiệp (tạm thời) ở tất cả sở GD&ĐT đã hoàn tất. Chiều qua (25-6), Bộ GD&ĐT đã tổ chức buổi họp để báo cáo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2009.

Kỳ thi an toàn

Theo ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, mặc dù có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức thi (theo cụm, chấm chéo bài thi tự luận giữa các địa phương) nhưng kỳ thi đã diễn ra khách quan, công bằng, chính xác. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lộ trình đổi mới công tác thi và tuyển sinh của ngành.

Năm nay có 1,05 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,47%. Số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi là 299, giảm 532 trường hợp so với năm 2008; chỉ có ba giám thị bị kỷ luật ở mức đình chỉ công tác thi (năm 2008 là 15 trường hợp).

Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT không tái diễn các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, gian lận có tổ chức. Các sự cố được kịp thời phát hiện và xử lý. Đề thi phù hợp với chương trình học và được phản biện kỹ. Việc in sao, vận chuyển đề thi được thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật. Chỉ có một hội đồng coi thi tại Bến Tre thiếu đề thi (năm 2008 có 22 hội đồng coi thi ở năm địa phương thiếu đề thi).

Có hiện tượng thi hộ, chấm “chặt”

Về việc đề nghị xem xét kết quả chấm thi tại bốn tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, theo ông Nghĩa, kết quả chấm thẩm định cho thấy: về cơ bản, quy trình chấm thi đảm bảo đúng quy chế. Tuy nhiên, việc vận dụng hướng dẫn chấm của giám khảo một số địa phương có phần cứng nhắc. Cụ thể là bài thi môn Ngữ văn của tỉnh Đồng Tháp (do Bến Tre chấm) và Kiên Giang (do An Giang chấm), việc vận dụng biểu điểm của giám khảo không thật đồng đều, chấm “chặt”. Đối với bài thi môn Ngữ văn của tỉnh An Giang (do Vĩnh Long chấm) và môn Địa lý của tỉnh Hậu Giang (do Bạc Liêu chấm), các giám khảo đã chấm chính xác, vận dụng đúng biểu điểm.

Bộ sẽ tiếp tục chấm thẩm định để rút kinh nghiệm các khâu coi thi và chấm thi của các địa phương. Trước mắt, quyền lợi phúc khảo bài thi của thí sinh sẽ thực hiện theo quy định của quy chế thi.

Tuy nhiên, năm nay xuất hiện hiện tượng thi hộ tại Bình Phước, Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam và Hải Dương. Vẫn còn tình trạng nhiễu thông tin về đề thi trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của phụ huynh, học sinh. Cơ sở vật chất cho tổ chức thi ở một số địa phương chưa được chuẩn bị tốt nên chậm khắc phục được những trường hợp mất điện, không đảm bảo ánh sáng cho thí sinh.

Thí sinh bị giám thị hướng dẫn sai vẫn được tính điểm

Ông Nghĩa cho biết về việc chấm bài học sinh làm sai phần riêng theo quy định, Bộ đã cho phép chấm bình thường các bài thi làm một trong hai phần riêng; các bài làm cả hai phần riêng thì bị coi là phạm quy và không được chấm phần riêng (theo đúng quy chế thi).

Đối với việc giám thị ở Hội đồng thi Marie Curie (Hải Phòng) hướng dẫn học sinh làm sai phần riêng: Ngoài việc kiểm điểm và xử lý cán bộ sai phạm, Bộ cho phép chấm tất cả các câu thí sinh đã làm ở phần riêng; không xét đến các lỗi mà thí sinh mắc phải do giám thị hướng dẫn sai.

Đối với các thí sinh làm bài bằng bút/mực không đúng với quy định trong quy chế, phải tổ chức chấm chung tất cả các bài có dấu hiệu bất thường, trong đó không chấm phần thí sinh làm bằng các bút/mực trái quy định. Riêng các bài vẽ hình, vẽ biểu đồ (ngoài việc vẽ hình tròn) bằng bút chì, nếu có tỷ lệ cao trong hội đồng chấm thi thì vẫn tổ chức chấm bình thường nhưng phải tăng cường giám sát và kiểm tra xác suất việc chấm các bài này.

Bộ đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc xét kết quả tốt nghiệp của hai học sinh đến chậm giờ thi vì cứu người bị nạn ở Nghệ An.

Năm học 2009-2010: Áp dụng mức học phí mới, chưa triển khai kỳ thi chung Ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết tháng 7 Bộ sẽ trình Chính phủ đề án học phí mới dành cho các trường đại học công lập và tháng 9-2009 bắt đầu áp dụng ngay. Còn đối với các trường ngoài công lập, Bộ sẽ để các trường có thể xem xét, tự điều chỉnh học phí của mình theo mức đóng mới này. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định chưa áp dụng kỳ thi chung tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học vào năm 2010.

Ứng phó với cúm A/H1N1 trong kỳ thi ĐH Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho biết hiện nay tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 có gần 2,1 triệu bộ hồ sơ (giảm 3% so với năm 2008), trong đó hồ sơ thi ĐH chiếm 73,5%. Trong tổng số thí sinh dự thi, khối A chiếm 52%. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, hôm nay (26-6), Bộ sẽ có văn bản chỉ đạo gửi các tỉnh, thành phố có hội đồng thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 phải chuẩn bị sẵn các phương án, sẵn sàng ứng phó khi phát hiện thí sinh có biểu hiện mắc cúm A/H1N1. Cũng theo Thứ trưởng, trước đó Bộ đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị cung cấp thêm cơ số thuốc, trang thiết bị cho những địa phương tập trung nhiều hội đồng thi. Bộ cũng yêu cầu các trường, các cơ sở đào tạo phải cập nhật thường xuyên tình hình dịch cúm A/H1N1 và chủ động ứng phó khi có bệnh nhân nhiễm cúm.