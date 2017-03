Kỳ vọng năm học mới

Hôm nay (5-9), cùng với hàng triệu học sinh (HS) cả nước, gần 1,4 triệu HS từ mầm non đến THPT (chưa tính hệ giáo dục thường xuyên) tại TP.HCM chính thức bước vào năm học mới 2013-2014. Dù còn nhiều khó khăn về trường lớp, giáo viên nhưng TP.HCM vẫn tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục.

Nâng chất nguồn nhân lực

. Phóng viên: Thưa ông, ông có thể cho biết hướng phát triển trọng tâm của ngành giáo dục TP.HCM năm học 2013-2014?

+ Ông: Chủ đề năm học này xoay quanh ba đối tượng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý; nghiên cứu, giảng dạy; phát triển năng khiếu và phẩm chất HS. Trong đó, chú trọng hướng dẫn HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu thay cho việc dạy học nhồi nhét kiến thức; tăng cường tổ chức cho HS học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm; khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để HS nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng trong thực tế. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho HS.

. Muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế cần phải đầu tư về ngoại ngữ, tin học cho HS. TP.HCM đã có những chủ trương nào, thưa ông?

+ Trong 5-10 năm tới, ngoại ngữ phải là một thế mạnh của nguồn nhân lực TP. Do đó TP thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ mạnh hơn. Hiện đội ngũ giáo viên của TP có thể mạnh hơn về ngoại ngữ so với các địa phương khác nhưng nhìn chung, năng lực vẫn còn hạn chế, dù không thiếu giáo viên. Nguyên nhân do hiện nay áp dụng đánh giá chuẩn giáo viên ngoại ngữ theo khung ngoại ngữ châu Âu nên nhiều giáo viên chưa đạt chuẩn, TP đang tốn rất nhiều tiền để bồi dưỡng lại đội ngũ giáo viên.

Các em HS Trường THCS Nguyễn Du hân hoan trong ngày lễ khai giảng sáng 4-9. Ảnh: PHẠM ANH

Bên cạnh đó, TP cũng tăng số lượng trường học tham gia chương trình học toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Tạo điều kiện để HS được tiếp cận, lựa chọn các chuẩn đánh giá năng lực khả năng sử dụng tiếng Anh phù hợp theo hệ thống khảo thí quốc tế có uy tín và chất lượng.

Ngoài ra, tin học hiện là môn học chính thức ở bậc THPT còn các cấp học khác thì có những chương trình tin học tự chọn. Đặc biệt năm nay sẽ đưa hệ thống đánh giá tin học của Microsoft (theo chuẩn của Viện Khảo thí giáo dục Mỹ - ETS) vào bậc THCS, trước tiên là những lớp tăng cường tin học, theo hướng HS sẽ đạt được trình độ và được chứng nhận theo quy chuẩn quốc tế.

Giáo viên bắt HS học thêm: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm

. Thưa ông, đầu năm học luôn xảy ra tình trạng lạm thu, TP có những quy định nào để khắc phục tình trạng này?

+ Sắp tới sẽ ban hành hướng dẫn liên sở Tài chính và GD&ĐT về thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ và các khoản thu khác. Hướng dẫn này sẽ rất chi tiết để tránh tình trạng lạm thu gây khó khăn cho phụ huynh. Sở cũng chỉ đạo các trường không thu gộp mà thu theo từng tháng để phụ huynh đỡ gánh nặng. Những khoản liên quan đến ban đại diện cha mẹ HS thì trường không tham gia, để phụ huynh tự quyết định. Chúng tôi không cấm phụ huynh nhưng không chi phối dễ nảy sinh tiêu cực.

. Mới đầu năm học đã có hiện tượng giáo viên yêu cầu HS học thêm, nhiều trường tăng tiết, ông có ý kiến gì?

+ Hiện nay, Sở không quản lý đến từng tiết dạy. Nếu HS yếu thì hiệu trưởng có quyền tăng tiết chứ Sở không buộc phải dạy đúng với số tiết quy định. Nghĩa là Sở không quản lý đến mức chẳng hạn môn toán phải dạy ba tiết, mà để hiệu trưởng tùy tình hình chất lượng HS sẽ có tính toán cụ thể. Tăng tiết hiện nay đã được tháo khoán, không buộc vào khung cố định nên các trường được linh hoạt quyết định. Thậm chí hiện nay Bộ có đề án cho hiệu trưởng thiết kế lại toàn bộ nội dung hoạt động của trường. Cho phép xáo trộn hoạt động, miễn sao có hiệu quả hơn. TP hiện đang làm thí điểm tại các trường THPT Lê Hồng Phong, THPT Gia Định…

Việc giáo viên bắt HS học thêm thì Sở đã giao quyền quản lý trực tiếp cho hiệu trưởng. Nếu để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm và xử lý. Những trường hợp nào hiệu trưởng không nắm mà để cho các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh thì Sở sẽ chế tài trường, giáo viên và hiệu trưởng trường. Như vậy mới giải quyết được gốc của vấn đề này.

Trường THCS Nguyễn Du nhận huân chương Lao động hạng Nhất Sáng 4-9, tập thể nhà trường và HS Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới và vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng Nhất. Trong những năm qua, Trường THCS Nguyễn Du luôn đạt được nhiều thành tích nổi bật. Chỉ tính riêng năm 2012-2013, hiệu suất đào tạo của trường đạt 100%, hơn 94% HS khá giỏi, 100% HS vào các trường THPT công lập và trường chuyên, 61,5% HS giỏi cấp quận, nhiều HS đoạt các giải thi trong và ngoài nước… Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh: “Năm học 2013-2014, ngành GD&ĐT TP phải quán triệt, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; chú trọng hướng dẫn HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu thay cho việc dạy học nhồi nhét kiến thức; tăng cường tổ chức cho HS học tập, làm việc theo nhóm; khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để HS nghiên cứu, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn; chú trọng bồi dưỡng, định hướng để phát triển năng khiếu cho HS trên các lĩnh vực khoa học, ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật… nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TP, đáp ứng mục tiêu của GD&ĐT, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý theo hướng hiệu quả, tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế”. PHẠM ANH

QUỐC DŨNG