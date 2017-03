Lạ lùng phiếu bé ngoan cũng... quảng cáo!

Một phụ huynh có con học tại một trường mầm non quận Thanh Xuân, Hà Nội bức xúc đưa tấm phiếu bé ngoan con chị nhận được có in logo to đùng quảng cáo cho sản phẩm “Cốm trẻ Việt”.







Quảng cáo trên phiếu bé ngoan. Quảng cáo trên phiếu bé ngoan.



Theo Tùng Anh (Dân Trí/ĐV)

Một phụ huynh khác “bồi” thêm với chiếc phiếu bé ngoan độc nhất vô nhị của con chị có in hình hai con hươu thèm khát gục đầu vào cốc sữa do một bé gái dâng lên với sự cổ vũ nhiệt tình của... ông mặt trời. Và tất nhiên, dòng chữ quảng cáo cho Hãng sữa Grow được in trang trọng trên cả hình bóng bay lẫn cốc sữa.Cũng chuyện chiếc phiếu bé ngoan, chắc các “mẹ” từng có con học tại Trường Bluesky trên phố Vĩnh Phúc (Hà Nội) chưa quên hình ảnh “sốc” về chiếc phiếu bé ngoan hình người mặt khỉ tay cầm súng được phát cho các bé vào tháng 10.2010. Do phản ứng gay gắt của phụ huynh học sinh mà nhà trường đã ngừng phát tấm phiếu này cho các cháu sau 2 tuần, nhưng “nỗi ám ảnh” về phiếu bé ngoan có thể đã khiến nhiều bé không quên được và nhiều bậc phụ huynh phải thở dài ngao ngán.Chị Trang - phụ huynh có con 5 tuổi học ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) bày tỏ: “Mình vẫn nhớ cái phiếu bé ngoan hoa hồng thời bé. Dù giấy không đẹp, hình không rực rỡ nhưng các bé xưa đều rất trân trọng. Nên giữ cho các bé ít nhất là cái góc thiêng liêng này, không nên quảng cáo trên đó. Giả như đến tấm giấy khen của học sinh mà cũng chèn quảng cáo thế này thì sẽ ra sao?”.Một phụ huynh khác đặt câu hỏi: “Không biết các trường mầm non nhận được bao nhiêu tiền tài trợ, sữa miễn phí... từ các doanh nghiệp mà nỡ biến chiếc phiếu bé ngoan nhỏ bé trở thành tờ rơi như vậy?”.PGS - TS Trịnh Hoà Bình - Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội - Viện Xã hội học thì cho rằng: “Dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi nhưng nó cũng là một khía cạnh để dư luận đánh giá về giáo dục từ gốc rễ. Trẻ con như tờ giấy trắng, các doanh nghiệp muốn đưa “thông điệp” đến phụ huynh cũng không nhất thiết phải qua cách này. Hãy để cho phần thưởng nhỏ bé này ở đúng giá trị và ý nghĩa của nó”.