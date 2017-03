Lại xếp hàng qua đêm xin cho con vào lớp 1

Chuyện xảy ra ở trường Tiểu học Lê Thị Vân (P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dòng người bắt đầu tụ tập trước cổng trường vào khoảng 19 giờ ngày 10.8. Ban đầu, chỉ khoảng hơn chục người, nhưng sau đó không biết thông tin từ đâu khiến nhiều người dân trong phường ùn ùn kéo đến trước cổng trường, lấn cả ra giữa đường. Trước tình trạng trên, UBND P.An Bình đã huy động Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, công an, dân phòng... đến vận động người dân giải tán, giữ gìn trật tự. Thế nhưng, chỉ một số người ra về, nhiều người vẫn tiếp tục ở lại.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND P. An Bình, cho biết, trường Lê Thị Vân là trường chuẩn quốc gia, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay chỉ có 105 học sinh lớp 1, trong khi đó nhu cầu của phụ huynh trên địa bàn phường rất cao và tâm lý ai cũng muốn có được hồ sơ sớm nên đã tự ý chen lấn trước cổng trường, gây mất an ninh trật tự. Bà Hà phổ biến nếu học sinh nào không vào học trường này thì sẽ chuyển sang trường Tiểu học An Bình (cách đó khoảng 1 km), nhưng nhiều phụ huynh cho biết họ sẽ chờ đến sáng để mua hồ sơ, mong cho con vào trường chuẩn.

Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên vào tối qua, ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Giáo dục TP Biên Hòa, cho biết: "Tình trạng này đã diễn ra 2-3 năm nay. Mỗi lần như vậy, tôi đều đề nghị Đảng ủy và chính quyền phường giải thích cho dân hiểu, không nên tụ tập nộp đơn vào ban đêm, nhưng rồi vẫn diễn ra. Cách đây 10 ngày, Phòng cũng tiếp tục làm việc xung quanh vấn đề này với Đảng ủy và UBND phường, song tình hình vẫn không thay đổi".