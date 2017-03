Lại xuất hiện clip nữ sinh “xử” bạn

Trước đó, trên mạng internet xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cô gái thay nhau đánh đập không thương tiếc 1 cô gái khác.



Trong clip, 2 nữ sinh thay nhau đấm, đá, tát, lên gối, đạp... liên tục nạn nhân một cách rất dã man.



Thậm chí, nạn nhân đã lên tiếng “xin lỗi” nhưng 2 nữ sinh kia vẫn không thương tiếc vẫn đánh đập và lấy sọt rác úp lên đầu bạn. Vừa đánh, 2 nữ sinh vừa “phun” ra những lời nói tục tĩu.



Qua biển lô gô gắn trên vai áo có thể xác định 3 nữ sinh trên là học sinh trường THPT An Lão, huyện An Lão - Hải Phòng.



Theo bà Lan, hai nữ sinh đánh bạn là Nguyễn Thị Phương và Vũ Thị Quyên, điều học tại lớp 12A9, người bị đánh là Trịnh thị Mai Phương, học lớp 11B3.



Nhà trường đã yêu cầu các nữ sinh tường trình lại vụ việc và chuyển hồ sơ lên Phòng GD-ĐT huyện An Lão và Công an huyện An Lão để xem xét xử lý.



Theo M.Phương

Người Lao Động