Lâm Đồng: Gần 1.300 bằng tốt nghiệp THCS in sai

Theo đó, những học sinh này tốt nghiệp (năm học 2009 - 2010) loại khá hoặc giỏi nhưng trên tấm bằng in xếp loại tốt nghiệp trung bình, sau đó được gạch bỏ và viết lại kết quả xếp loại khá hoặc giỏi bằng tay. Chiều 23-12, ông Nguyễn Văn Sang, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng xác nhận sự cố này là có thật.



Theo ông Sang, sau khi các phòng giáo dục cấp huyện gửi danh sách tốt nghiệp lên, phòng chuyên môn của sở thực hiện việc in phôi bằng rồi gửi về cho phòng ký tên, đóng dấu. Trong quá trình in phôi, do bị lỗi phần mềm nên toàn bộ số bằng của huyện Đức Trọng đều ghi loại trung bình. Trong khi đó, số lượng học sinh tốt nghiệp loại khá, giỏi của huyện này là 1.297 em.



Sau khi nhận được báo cáo vụ việc, Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã có văn bản hướng dẫn Phòng GD-ĐT huyện Đức Trọng sửa lại bằng tốt nghiệp cho học sinh theo đúng kết quả xếp loại trong hồ sơ. Việc sửa chữa này theo đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT và văn bằng có giá trị pháp lý bình thường. Đối với những phụ huynh không muốn tấm bằng của con em mình bị sửa chữa, sở sẽ xét cấp bản sao (phó bản) có giá trị như bản gốc.





Theo N.Viên (SGGP)