Làm lại giấy chứng nhận tốt nghiệp để HS yên tâm thi ĐH

Đến trưa nay 1/7, hơn 2/3 số giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường THPT Nam Đàn II bị in sai thông tin đã được làm lại.



Sáng nay, sau khi báo chí đăng tải bài viết về việc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sai thông tin tại Nghệ An, ông Lê Văn Ngọ - giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: “Chuyện này (Sở GD-ĐT Nghệ An gửi mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến tất cả các hiệu trưởng. Theo đó, mẫu giấy này các trường trên địa bàn sẽ điền tên các em sau khi các em tốt nghiệp đỗ vào đó) Sở đã giao cho các hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến các trường đã được Bộ, Sở cho phép. Riêng ở Trường THPT Nam Đàn II để xảy ra sai sót trong đó thì họ phải chịu trách nhiệm trước Sở. Nếu sai thì phải điều chỉnh ngay”.



Khi được hỏi "Nếu thí sinh cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bị in sai thông tin đến địa điểm thi mà không được dự thi thì trách nhiệm ai phải chịu và chịu như thế nào", ông Ngọ cho rằng: “Cái đó thầy hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm”.



Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho Dân trí biết thêm: “Sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc trên, Sở đã chỉ đạo nhà trường, hiệu trưởng Nam Đàn II phải làm lại để cấp cho các em đảm bảo quyền lợi khi đi thi. Đồng thời tiến hành thông báo cho các em, phụ huynh bằng mọi giá trên các phương tiện để các em hoặc người thân đến trường để nhận lại giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới. Nếu em nào trong số đó không được thi ĐH, CĐ trong đợt này thì hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn II phải chịu trách nhiệm trước Sở. Còn cái kiểu sửa sai như báo phản ánh thì không thể chấp nhận được”.



Trao đổi với PV sáng nay 1/7, thầy Nguyễn Nhân Vinh - hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn II cho biết: “Chúng tôi đã in một loạt lại rồi và cũng đã thông báo lại cho các em đến để làm lại, một số em đã lấy rồi thì chúng tôi nói với anh phụ trách tin học làm lại, điền tên các em rồi ký tên đóng dấu sau đó gửi lại cho các em. Những em ở xa thì cũng đã gửi về trường để trường làm lại kịp thời. Đến thời điểm này chúng tôi đã làm lại được hơn 2/3 rồi anh ạ. Một số em đi thi ở Sài Gòn đã gửi về và làm gửi vào rồi. Còn một số nữa đến ngày mai (2/7) nhà trường cố gắng làm hết để các em đi thi được an tâm”.





Theo Nguyễn Duy - Danh Thắng ( Dân trí)