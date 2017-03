Lạm thu, nỗi ám ảnh của phụ huynh

Xã hội hóa theo kiểu “bổ đầu” Tháng 9-2012, Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư quy định việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đây được xem là cơ sở pháp lý cho những tổ chức, cá nhân muốn đầu tư cho giáo dục thực sự nhưng phải có kế hoạch tiếp nhận và thu chi một cách rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại rằng đây chính là cách để “hợp thức hóa” cho những khoản lạm thu của trường. Thực tế, nhiều trường đã có hẳn tên gọi cho một khoản đóng góp là “xã hội hóa giáo dục” theo kiểu “bổ đầu” HS như Trường Tiểu học Bắc Sơn (Thanh Hóa) thu khoản này là 300.000 đồng/HS, Trường Mầm non thị trấn Con Cuông (Nghệ An) mỗi bé 400.000 đồng… Sự kiện lớp VIP 300 triệu đồng ở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, TP Hà Nội) trong năm học 2012-2013 còn “choáng” hơn. Cụ thể, hai lớp 1 của trường này được thiết kế sang trọng, đầy đủ trang thiết bị hiện đại như có bảng tương tác, sàn gỗ, thiết bị kiểm tra trắc nghiệm, phần mềm soạn giáo án… Mỗi phụ huynh phải đóng góp 5-8 triệu đồng cho khoản xã hội này. Vụ việc được kết luận là nhà trường thực hiện sai quy trình đóng góp đầu tư của phụ huynh, không có đề án thẩm định rõ ràng. Trường phải trả lại toàn bộ tiền cho phụ huynh. Trả lại thiết bị cho nhà cung cấp. Tại Hội nghị tổng kết năm học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đà Lạt mới đây, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có ý kiến: “Đổi mới giáo dục phải cần nguồn kinh phí rất lớn nhưng kinh phí từ Nhà nước ngày càng hạn hẹp, tiền cơ sở vật chất bị cắt, tiền thu dạy thêm cho giáo viên và dạy nghề thấp. Đội ngũ quản lý muốn mạnh dạn thực hiện cũng không có nguồn chi nên phải phụ thuộc lớn vào nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, nguồn xã hội hóa này rất dễ bị hiểu không đúng, dẫn đến không ít đơn vị thu vượt hoặc thu sai mục đích. Vì vậy, chính sách xã hội hóa giáo dục cần được triển khai thống nhất, rõ ràng từ cấp tỉnh xuống để các đơn vị hiểu và không bị ảnh hưởng bởi những dư luận không hay khi thu chi”. PHẠM ANH Sáng kiến thu vô biên Gần đây nhất, mặc dù chỉ mới làm thủ tục nhập học cho con em vào lớp 1 năm học 2013-2014, các phụ huynh đã bị Trường Tiểu học thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn, Thanh Hóa) đề nghị đóng tiền ủng hộ cho trường để… trả nợ cũ mỗi người 200.000 đồng (!). Một sự việc xảy ra tại Trường THPT Cư M’gar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) năm học 2009-2010 khiến phụ huynh choáng váng. Theo phản ánh, giữa năm học này, trường cho HS nghỉ học hai ngày để kiếm 60.000 đồng đóng tiền xây sân tennis cho các thầy cô tập luyện thể dục mà không thông qua ban đại diện cha mẹ HS. Khi bị phản ánh, trường trả lại HS một nửa tiền, nửa còn lại nhà trường góp vào quỹ của trường nhưng không rõ thực hư. Sang năm học 2011-2012, trường này tiếp tục bị phụ huynh tố là đã thu tiền trồng cỏ sân trường tổng cộng hơn 46 triệu đồng, tiền cắt cỏ hơn 24 triệu đồng mặc dù khuôn viên trường toàn bằng xi măng. HS còn bị bắt đóng tiền ôn thi tốt nghiệp hơn 264 triệu đồng, tiền thi thử ĐH 30 triệu đồng, quỹ hội cha mẹ HS, quỹ vệ sinh và quỹ photocopy hơn 274 triệu đồng… Tổng các khoản thu cha mẹ HS phải đóng góp trong năm học lên tới hơn 1,3 tỉ đồng. Tại Trường Mầm non thị trấn Con Cuông (Nghệ An), mỗi bé phải đóng tiền trực ca trưa 40.000 đồng/tháng, tiền hỗ trợ cô dinh dưỡng 90.000 đồng/năm.