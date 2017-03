Lần đầu tiên có quy định về bàn ghế cho học sinh

(Ảnh minh họa: Bích Ngọc/TTXVN)

(Ảnh minh họa: Bích Ngọc/TTXVN)

Theo N.Anh (TTXVN/Vietnam+)



Đó là nội dung Thông tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế ban hành và được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, học sinh có chỉ số nhân trắc bình thường.Theo quy định, bàn ghế phải được bố trí phù hợp với đa số học sinh, có thể bố trí đồng thời nhiều cỡ số trong một phòng học. Khoảng cách từ mép sau của hàng bàn đầu đến bảng phải bảo đảm cho học sinh ngồi ở vị trí trong cùng và vị trí ngoài cùng của hàng bàn đầu có góc nhìn đến tâm bảng không nhỏ hơn 30 độ và góc quay đầu tối đa không lớn hơn 60 độ.Trong lớp học, bàn ghế được thiết kế tối đa không được quá hai chỗ ngồi, bàn và ghế rời nhau độc lập, bàn phải bố trí chỗ để đồ dùng học tập phù hợp với cấu trúc thiết kế. Tùy theo lứa tuổi học sinh mà ghế có thể thiết kế có tựa sau hoặc không có tựa sau phù hợp. Màu sắc bàn ghế đảm bảo tính thẩm mỹ và phải phù hợp với môi trường học tập của lứa tuổi học sinh.Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các góc, cạnh của bàn ghế phải nhẵn; mặt bàn, mặt ghế và chân bàn, chân ghế phải được làm bằng vật liệu cứng chịu lực, chịu được nước, không cong vênh, không độc hại. Bàn ghế được kết cấu chắc chắn, chịu được sự di chuyển thường xuyên. Các ghép nối được liên kết chắc chắn, nhẵn, đẹp, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.Nhiều thông số cụ thể cũng được quy định theo chuẩn phù hợp theo chỉ số chiều cao của học sinh như quy định kích thước cơ bản của bàn ghế, cách bố trí bàn ghế trong phòng học thông thường. Theo đó, có 6 nhóm chiều cao cơ bản của học sinh là từ 100-109 cm; từ 110-119 cm; từ 120-129 cm; từ 130-144 cm; từ 145-159 cm và từ 160-175 cm.Tương ứng với các nhóm chiều cao này là các quy định về kích thước chuẩn của bàn ghế để đảm bảo sức khỏe cho học sinh như: học sinh có chiều cao từ 1 m đến 1m 09 sẽ có ghế ngồi cao 26 cm và bàn cao 45 cm; học sinh cao từ 1m60 đến 1m75 sẽ có ghế ngồi phù hợp cao khoảng 41 cm và bàn cao 69 cm...Các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đang sử dụng bàn ghế cũ cần phải có kế hoạch thay thế, sửa chữa, sắp xếp để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8.