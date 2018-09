Lãng phí sách giáo khoa: Bộ GD&ĐT cần làm rõ!

NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI GÌ?

Sách chỉ dùng một lần rồi bỏ Hầu hết SGK ở các cấp học đều có in một phần bài tập nhỏ để yêu cầu học sinh làm thẳng luôn trong sách. Như môn tiếng Việt đến môn toán, sau phần bài học đều yêu cầu các em luyện tập. Điều đáng nói, dù học sinh đã làm bài trực tiếp vào SGK nhưng các em vẫn phải mua thêm vở bài tập đi kèm để nâng cao kiến thức. Thế nhưng thực tế hiếm học sinh nào lại dùng hết quyển này. Vì thế, mỗi cuốn SGK in xong chỉ được dùng một lần rồi làm phế liệu. Bà Phạm Thụy Mộng Thu,

giáo viên Trường THCS Lữ Gia, quận 11 Đi ngược lại với xu thế phát triển các nước tiên tiến Khi người ta cho phép học sinh viết thẳng vào SGK theo hướng cá thể hóa là đánh tráo khái niệm. Và thực tế, không có nền giáo dục nào dạy học sinh theo hướng cá thể như thế. Tại những nước tiên tiến, phụ huynh sẽ không phải mua SGK hằng năm vì sách của nước họ có thể dùng cho nhiều thế hệ. Tại đây, giá SGK rất đắt bởi họ đánh giá cao chất xám. Một phần để khuyến khích người dân sử dụng lại sách cũ chứ không mua sách mới. Mặt khác, hiện thông tin có ở khắp mọi nơi, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho phép mọi người tìm kiếm thông tin dễ dàng. Nếu đứa trẻ phụ thuộc vào SGK thì sẽ ngăn cản khả năng tìm kiếm tri thức của nó. Bà Tô Thụy Diễm Quyên,

cố vấn giáo dục của Tập đoàn Microsoft

Sách giáo khoa lớp 9 phần bài tập đều có chừa khoảng trống để học sinh làm trực tiếp vào sách. Ảnh: T.TRANG Sách cần phải in khoa học để sử dụng nhiều thế hệ Trước đây, ở thế hệ của tôi, một cuốn SGK sử dụng được rất nhiều năm. Thế nhưng bây giờ SGK chỉ dùng một lần rồi vứt vì học sinh đã viết thẳng vào sách do có bài tập bắt buộc các em phải làm. Vấn đề này không chỉ mới xảy ra, đã tồn tại từ rất lâu rồi khiến phụ huynh rất bức xúc. Việc làm này không khoa học, gây lãng phí tiền của nhân dân. Vì thế, tôi nghĩ Bộ GD&ĐT cần phải chấn chỉnh vấn đề trên. Và phải làm sao khi in SGK cần cân nhắc về mặt nội dung để có thể sử dụng 5-10 năm. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT

Nguyễn Du, quận 10 Dù đắt tiền nhưng vẫn phải mua cho con Không chỉ SGK, ngay cả bộ sách tiếng Anh dù đắt tiền nhưng vẫn yêu cầu học sinh làm bài trực tiếp vào sách. Bộ sách tiếng Anh lớp 1 có giá 175.000 đồng, bao gồm hai cuốn, một cuốn bài tập trắng đen và một cuốn bài học. Trong đó, trong cuốn bài học vẫn có một số phần bài tập nhỏ để học sinh làm trực tiếp. Và như vậy, học sinh khóa sau khó có thể sử dụng lại bộ sách này. Cho nên dù đắt tiền nhưng phụ huynh vẫn phải mua cho con. Bà T. Quyên, giáo viên Trường Tiểu học Phú Lâm, quận 6 Sử dụng bút chì để tận dụng sách cũ Do thấy được sự lãng phí trong việc sử dụng SGK cho nên tại Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Gò Vấp từ nhiều năm qua nhà trường đã khuyến khích học sinh viết bút chì vào sách thay vì bút mực như trước. Vì như vậy, khi người khác có nhu cầu sử dụng lại vẫn có thể tẩy xóa được. Và những bộ SGK trên vào cuối năm sẽ được thu lại và trao tặng cho những khu vực đặc biệt khó khăn. Bà Nguyễn Nam, phụ huynh học sinh Trường

Tiểu học Kim Đồng, quận Gò Vấp