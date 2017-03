Lấy ý kiến về quy định mặc đồng phục của học sinh

Theo đó, các trường, các đơn vị giáo dục báo cáo việc thực hiện sự chỉ đạo của Sở trong việc may mặc và kinh doanh đồng phục; công tác xử lý các nguồn tin phản hồi của phụ huynh học sinh và dư luận xã hội trước vấn đề may mặc đồng phục trong những năm vừa qua. Ngoài ra, nhà trường và Sở GD&ĐT các địa phương phải có ý kiến về việc quy định may và mặc đồng phục cho từng lứa tuổi, cấp học sao cho thuận tiện và phù hợp với địa hình, địa lý từng vùng, miền.

Q.VIỆT