Lễ khai giảng ở ngôi trường chỉ toàn học sinh lớp 10

Dịp này, Trường THPT An Khánh cũng tổ chức lễ khai giảng khóa học đầu tiên với 539 em học sinh khối 10.

Việc Trường THPT An Khánh chính thức hoạt động đã nâng số Trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ lên 24 trường (không kể THPT thực hành, THCS ghép chung THPT).

Trường THPT An Khánh sẽ đảm nhận công tác giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn các phường An Khánh, Xuân Khánh, An Hòa, Hưng Lợi và một phần phường An Bình của quận Ninh Kiều, đồng thời điều tiết học sinh để giảm tải cho một số trường trung học trên địa bàn quận Ninh Kiều…





Dự án Trường THPT An Khánh với quy mô 1.200 học sinh, xây dựng trên khu đất có diện tích 8.689 m2, trong đó diện tích xây dựng là 3.395 m2; gồm khối hành chính quản trị và thư viện quy mô 1 trệt-2 lầu, khối lớp học quy mô 1 trệt-3 lầu, khối phòng bộ môn 1 trệt-3 lầu và nhà thi đấu đa năng.





Tổng mức đầu tư của dự án hơn 65,9 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự án Trường Trung học phổ thông An Khánh được khởi công vào tháng 6-2014, thi công hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng, vượt thời gian đầu tư xây dựng dự án khoảng 2 năm.