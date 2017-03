Lên chức, mất phụ cấp!

Văn bản này lưu ý đối tượng cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm) phải trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định, giờ dạy phải được ghi trên thời khóa biểu, sổ đầu bài mới được hưởng phụ cấp ưu đãi.



Theo quy định, hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông có nghĩa vụ phải tham gia giảng dạy hai hoặc bốn tiết/tuần. Cũng có nhiều hiệu trưởng, hiệu phó thu xếp được công việc, duy trì việc đứng lớp. Tuy nhiên trên thực tế vì nhiều lý do, phần đông hiệu trưởng, hiệu phó hiện không thể tham gia giảng dạy. Đặc trưng trường tiểu học, giáo viên chủ nhiệm dạy hầu hết các môn, các thành viên ban giám hiệu dẫu muốn cũng rất khó thực hiện nghĩa vụ đứng lớp. Ngoại trừ những trường tiểu học thiếu giáo viên trầm trọng, hiệu phó làm nhiệm vụ giáo viên, còn lại hầu như khó có thể bố trí giờ cho ban giám hiệu tham gia giảng dạy.



“Không phải chúng tôi không muốn đứng lớp giảng dạy nhưng thực tiễn ai làm quản lý đều hiểu: lao động ban giám hiệu bây giờ chỉ có hết giờ chứ không hết việc. Bản thân tôi từng đứng lớp hai tiết/tuần, giờ dạy được xếp thời khóa biểu cố định nhưng chuyện họp hành bất kể ngày nào, giờ nào. Cứ mỗi lần đi họp phải nhờ giáo viên đứng lớp thay, nhờ nhiều lần thấy phiền quá đành tạm ngưng đứng lớp” - một hiệu trưởng trường THCS bày tỏ.



Ông Văn Công Sang, trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, cho rằng hướng dẫn của sở nhằm hướng các trường thực hiện đúng quy định: có đứng lớp mới được hưởng phụ cấp. Tuy nhiên, nhiều hiệu trưởng tiếp nhận thông tin này với tâm trạng buồn, bức xúc. Phụ cấp ưu đãi ở mức 30, 35, 40% so với lương. Trong điều kiện đời sống khó khăn, mất đi khoản phụ cấp này hẳn nhiên cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Nhưng đáng buồn hơn là tâm tư của những người giáo viên giỏi nhất được điều động làm công tác quản lý. Bởi nếu nhận đồng nghĩa với việc họ có thể mất khoản phụ cấp, thu nhập thấp hơn so với khi còn là giáo viên.



Vì thế, có trường đang tính đến chuyện bố trí hiệu trưởng, hiệu phó dạy đạo đức, mỹ thuật, âm nhạc đối với trường tiểu học, phổ thông hay xuống lớp lo ăn uống, chăm sóc trẻ đối với trường mầm non để đáp ứng quy định có giờ đứng lớp. Và câu chuyện tính phụ cấp làm sao cho hợp tình hợp lý vẫn còn là câu chuyện dài.





Theo PHÚC ĐIỀN (TT)