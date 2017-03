Lình xình lớp đào tạo báo chí ở "Hãng tin Vĩ An"

Nộp tiền muốn được học cũng… khó!

Theo phản ánh của nhiều học viên đăng ký tại các lớp học này thì họ đã đóng tiền cách đây gần hai tháng, nhưng đến nay cũng chỉ nhận được những lời “hứa hão” của người tổ chức lớp học là hãng tin Vĩ An, ở P912, cầu thang 5, CT5, toà nhà Mỹ Đình - Sông Đà.

Chị H.T một học viên kể: “Mình nhận được thư của công ty Vĩ An gửi vào email mời tham gia lớp đào tạo báo chí do công ty kết hợp với một trường đại học tổ chức. Đang thất nghiệp nhưng nghe nhân viên công ty Vĩ An nói học xong sẽ được giới thiệu đến các cơ quan báo chí để làm việc, nên mình vay tiền đăng ký học”.

Trao đổi với PV Báo Bưu điện VN ngày 24/9, chị H.T cho biết, chị nộp học phí là 350USD (5.600.000đ), lịch khai giảng là 15/08/2008, chị gọi điện rất nhiều nhưng vẫn chưa có lịch khai giảng cụ thể. Gọi điện thì công ty nói đến 15/08 sẽ học nhưng dù đã quá cả tháng rưỡi rồi mà vẫn “im hơi lặng tiếng”. Do tiền đi vay nên chị đã bán xuất học này cho một người khác, với giá 1.500.000đ.

Nhiều học viên khác đã nộp tiền học cho công ty Vĩ An đang có chung tâm trạng này. Chị L. một học viên khác bức xúc: “Cơ quan mình có tất cả 3 người đăng ký học và ngày 08/08/2008 mình đã nộp đủ 16.800.000đ (3 người) do nhân viên Nguyễn Minh Tuyết trực tiếp đến thu chỉ có phiếu thu cộp dấu vuông ghi: “Trung tâm đào tạo báo chí hãng tin Vĩ An” và đưa lịch học ghi ngày 15/8, nhưng đến nay (30/9) gần hết tháng 9 vẫn chưa thấy khai giảng”

Anh S. một học viên khác nói: “Bọn mình muốn học nhưng họ không khai giảng nên bây giờ mình muốn rút lại tiền. Theo mình nghĩ ngay từ khâu tổ chức đã thế này thì chắc chất lượng cũng thế thôi!”.

Sự im lặng khó hiểu

Một số học viên trên cho biết, cứ vài ngày họ lại nhận được điện thoại từ công ty Vĩ An nói hoãn thời gian khai giảng. Nhưng tâm trạng chung của hầu hết các học viên này là đều không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ khai giảng nữa. Họ muốn rút lại tiền như Giám đốc Công ty Vĩ An, Đinh Văn Khang đã từng hứa.

Sự lừng chừng không khai giảng… khiến các học viên đặt câu hỏi: Tại sao công ty này lại có tên ’hãng tin’? Thực chất Công ty Vĩ An có được cấp phép thành lập hãng tin không?. Trong buổi làm việc với PV ngày 1/10, Giám đốc Công ty truyền thông Vĩ An Đinh Văn Khang từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan đến khoá học và tư cách pháp nhân của "Hãng tin Vĩ An".

Theo thông tin từ các học viên, khóa học đã được Hãng tin Vĩ An tổ chức khai giảng vào chiều 2/10/2008 nhưng học viên đã từ chối đến học vì giảng viên tham gia giảng dạy không đúng với những gì Vĩ An đã “quảng cáo” lúc đầu. Khi họ yêu cầu được trả lại học phí theo như lời đã hứa thì giám đốc Đinh Văn Khang khẳng định, không được hoàn học phí mà chỉ được chuyển sang khóa học khác.

Về vấn đề có hay không hãng tin mang tên "Hãng tin Vĩ An", Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT Hoàng Hữu Lượng cho biết: "Cục chưa hề cấp phép cho bất kỳ hãng tin nào mang tên là "Hãng tin Vĩ An"; cũng chưa có bất kỳ tổ chức nào được cấp phép đào tạo về báo chí mang tên "Trung tâm đào tạo báo chí Hãng tin Vĩ An" như công ty Vĩ An đã ghi trong phiếu thu tiền của học viên!”.