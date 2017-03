Lo Bộ GD&ĐT dài tay trong tuyển sinh

Không nên can thiệp sâu PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho rằng kết quả thi THPT là của thí sinh và xã hội, Bộ không thể độc quyền đưa vào “rọ” để yêu cầu các trường sử dụng chung phần mềm xét tuyển. Kinh nghiệm 10 năm làm tuyển sinh cho thấy việc xét tuyển phải có sự can thiệp của đầu óc con người để phân tích, tính toán. Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ đưa ra quyết định cuối cùng nên gọi như thế nào để đảm bảo chỉ tiêu. Trong đó có việc đánh giá tỉ lệ dữ liệu ba năm tuyển sinh liền kề của nhà trường và các trường khác, khảo sát kết quả việc làm của sinh viên ra trường như thế nào để khi gọi thí sinh vào các ngành không hụt và không dư chỉ tiêu. Vì thực tế cho thấy có ngành nhu cầu xã hội cao, chỉ cần gọi một lần là đủ, ngược lại có những ngành gọi vài trăm chỉ có vài chục em theo học. “Hiện nguồn thu từ học phí đáp ứng 70% các chi phí tiền lương, chi thường xuyên, nếu tuyển sinh hụt các hoạt động của trường bị đảo lộn, vì lẽ đó Bộ không nên can thiệp sâu vào hoạt động xét tuyển của các trường” - ông Dũng kiến nghị. Theo dự thảo quy chế thi và tuyển sinh 2017, Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng, đăng ký vào năm trường, mỗi trường hai ngành/nhóm ngành. Tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ có hai đợt xét tuyển chính và đợt xét tuyển bổ sung. Quy trình xét tuyển dựa vào phần mềm do Bộ quản lý.