Lo chuyện trường mới thiếu giáo viên

Đặc biệt tại TP Vũng Tàu, theo thống kê của Phòng GD&ĐT, thành phố cần tới 203 giáo viên và 11 nhân viên cho tất cả cấp học. Trong đó, riêng bậc THCS thiếu đến 91 giáo viên. Nguy cơ cả ngàn học sinh vào học mà không có đội ngũ giảng dạy khiến không chỉ riêng TP Vũng Tàu mà cả các cơ quan chức năng của tỉnh như “ngồi trên lửa”.

Ông Võ Văn Lương, Trưởng phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu, cho hay tình trạng thiếu giáo viên chủ yếu ở bậc THCS do năm học này, TP Vũng Tàu đưa vào sử dụng hai trường học mới. Đó là THCS Nguyễn Gia Thiều (phường 12) và Võ Văn Kiệt (phường 5) với tổng số học sinh gần 1.200 em. Ngoài ra, một số trường tiểu học, THCS khác cũng thiếu giáo viên do số học sinh tăng lên. Đặc biệt, Trường Mầm non Long Sơn (xã Long Sơn) mới xây dựng cũng còn thiếu 20 giáo viên.

Trường Nguyễn Gia Thiều (TP Vũng Tàu) được đưa vào sử dụng trong năm học mới, có thể tiếp nhận hàng trăm học sinh nhưng đang đứng trước nguy cơ thiếu giáo viên trầm trọng. Ảnh: HP

Những năm học trước việc bổ sung đội ngũ giáo viên cho số lớp, số học sinh tăng thêm được phân cấp cho các tỉnh quyết định nhưng từ năm học này việc quyết định số lượng viên chức giáo dục bổ sung cho năm học mới của các địa phương lại do Bộ Nội vụ quyết định. Và hiện biên chế đội ngũ ngành giáo dục năm học mới của tỉnh vẫn phải thực hiện tạm giao theo năm học 2012-2013 trong khi chờ Bộ Nội vụ phê duyệt nhu cầu bổ sung giáo viên mới tăng thêm nên mới xảy ra tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng.

Trước đó, TP Vũng Tàu đã lên kế hoạch về nhân sự, giáo viên cần bổ sung trong năm học mới để đáp ứng nhu cầu của các trường. Nhưng do chưa được phê duyệt nên Phòng GD&ĐT tạm thời tự điều động giáo viên để chuẩn bị công tác giảng dạy cho năm học mới, đặc biệt ở các trường mới. Tuy nhiên, theo lãnh đạo phòng, do không có biên chế nên không có quỹ lương, không có kinh phí và tổ chức bộ máy đầy đủ, không thể đảm bảo đủ giáo viên cho ngày nhập học.

Chiều 16-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết: “Vướng mắc về việc thiếu giáo viên là do cơ chế, những quy định của luật. TP Vũng Tàu đã báo cáo về tỉnh để xin gỡ vướng, giải quyết ngay vấn đề cấp bách cho TP Vũng Tàu. Trong sáng 15-8, Sở Nội vụ đã họp với UBND TP Vũng Tàu và Phòng Giáo dục, thống nhất cho TP Vũng Tàu được thực hiện tạm thời điều động giáo viên từ trường dư qua trường còn thiếu. Trong ngày 19-8, các trường bắt đầu vào học, số lượng giáo viên có thể chưa đủ hết. Việc tuyển mới giáo viên sẽ được tiến hành sau đó khi có chỉ tiêu biên chế”.

Ông Võ Văn Lương, Trưởng phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu, vui mừng cho hay ngay khi nhận được thông tin trên, phòng đã triển khai phương án tạm thời điều động giáo viên, đặc biệt ở những trường mới. Trong những ngày đầu nhập học, ở các trường mới sẽ tăng số tiết, nếu thiếu giáo viên sẽ điều động thêm các giáo viên ở trường lân cận qua trợ giúp giảng dạy, không để học sinh phải thiếu tiết học.

HUY PHONG