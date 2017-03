Lỡ đại học, mất học bổng 10.000 USD vì thư đến chậm

Báo Nông thôn ngày nay thông tin về trường hợp này như sau: Theo dấu bưu điện, giấy báo nhập học của nhà trường được gửi đi vào ngày 30/7/2010. Thư về đến Bưu điện huyện Châu Thành ngày 7/8. Tuy nhiên, đến ngày 7/10, nhân viên bưu điện mới giao, trong khi hạn chót làm thủ tục nhập học là 17h ngày 18/9.



Nói với báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Vũ Đức Hoàng, cha của Công, cho hay: eM phải trải qua hai kỳ thi tuyển sinh. Kỳ thứ nhất vào tháng Tư, đạt 86/105 điểm các kỹ năng về tinh học và được nhận học bổng trị giá 10.000 USD.



Kỳ thi thứ hai, khi thi khối A và tính theo điểm xét tuyển, Công đạt 15,5 điểm, đậu vào chuyên ngành Công nghệ thông tin của trường. Do không nhận được giấy báo nhập học nên em đã đến thành phố Cần Thơ tiếp tục luyện thi.



Vũ Đức Công là học sinh giỏi 12 năm liền của trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, đỗ tốt nghiệp với tổng số điểm 48,5. Ông Hoàng cho biết, sẽ khiếu nại đến lãnh đạo Bưu điện huyện Châu Thành.



Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh đến trường nhập học chậm 15 ngày trở lên, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học. Nếu đến chậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của chính quyền địa phương, các trường sẽ xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học năm sau.



Hằng năm, tình trạng thất lạc, chậm giấy báo nhập học vẫn xảy ra ở một số trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.





Theo Phạm Duyên (VNN)