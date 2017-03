Lộ đề thi, một cán bộ tuyển sinh bị truy tố

Vụ án bắt nguồn từ việc Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cho phép các đơn vị liên kết tuyển sinh hệ Đại học hình thức " vừa làm vừa học " khóa 43 cho 3 trường, gồm trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội (tuyển được 283 thí sinh), trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội (156 thí sinh), Trường trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội (155 thí sinh).



Ba trường này được tổ chức thi ghép chung tại một địa điểm vào 2 ngày 24 và 25/4/2010. Các thí sinh được tổ chức thi 3 môn Toán, Lý, Hóa. Trường nào có đông số lượng thí sinh thi đỗ sẽ được trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đồng ý cho tổ chức lớp học tại cơ sở của đơn vị mình.



Với mục đích để có nhiều thí sinh thi đỗ và được tổ chức lớp học tại trường mình, Lê Đình Phương được giao trách nhiệm làm Phó điểm thi đã câu kết cùng với 1 số cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tuyển sinh của 3 trường nêu trên đã lấy đề thi ra khỏi phòng thi để giải đề và mang vào các phòng thi cho thí sinh chép.



Hành vi này đã bị Cơ quan công an thành phố Hà Nội phối hợp với thanh tra trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội phát hiện, bắt quả tang vào sáng 25/4/2010.



Tại cơ quan điều tra, Phương cùng đồng phạm khai đã thuê 9 sinh viên với giá 1,5 triệu đồng/người đến địa điểm thi, tham gia giải đề thi rồi mang vào cho nhiều thí sinh trong phòng thi chép.



Xét đề thi hệ Đại học hình thức "vừa làm vừa học" khóa 43 của trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội là tài liệu bí mật Nhà nước độ “Tối mật,” nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Lê Đình Phương về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước."



Riêng những đồng phạm còn lại, do xét thấy tính chất, vai trò đồng phạm giúp sức của các bị can có mức độ, không cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hình sự, nên Viện kiểm sát đã miễn trách nhiệm hình sự đối với họ.





