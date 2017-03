'Lỗ hổng' để tuyển thí sinh dưới điểm sàn

Thí sinh dự thi môn năng khiếu tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2013 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Chỉ 1,8 điểm mỗi môn

Trao đổi với PV, GS-TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết: “Nếu thực sự có việc các trường tuyển sinh TS điểm thi quá thấp như trên, Bộ sẽ xem xét và đưa vấn đề ra thảo luận trong hội nghị tuyển sinh năm 2014. Nếu cần thiết, Bộ sẽ điều chỉnh quy chế cho phù hợp”.

Nhất quyết không lấy điểm thấp dù không đủ chỉ tiêu



Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM quy định TS thi khối V và H phải có điểm thi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên mới được xét tuyển vào trường. Ngay cả TS thuộc diện tuyển thẳng muốn đăng ký vào các ngành này cũng phải thi môn năng khiếu và đạt từ 5 điểm trở lên mới trúng tuyển.



Tương tự, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cũng quy định, TS dự thi khối V môn vẽ mỹ thuật sau khi nhân hệ số 1,5 phải đạt từ 7,5 điểm trở lên. Có nghĩa, trước khi nhân hệ số môn này phải đạt tối thiểu 5 điểm.



Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng quy định điểm môn năng khiếu phải đạt từ 5 trở lên mới trúng tuyển vào trường.



Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết: “Năm nào trường cũng quy định mức điểm điều kiện tối thiểu với môn năng khiếu. Điều này là cần thiết, sinh viên cần phải có năng khiếu từ mức trung bình trở lên mới học tập được, cũng như làm việc sau này”.



Theo Quy chế thi và tuyển sinh, Bộ GD-ĐT chỉ quy định điểm sàn với các trường sử dụng chung đề thi của Bộ hoặc chung kết quả kỳ thi này để xét tuyển, cụ thể là các khối thi A, B, C và D. Trong khi đó, các khối thi năng khiếu không bị ràng buộc bởi quy định trên nên các trường được phép tự xác định điểm chuẩn, miễn sao cho điểm từng môn thi không bị liệt (tức 0 điểm). Do vậy, nhiều năm qua các trường đã tự xây dựng điểm trúng tuyển khối thi năng khiếu theo cách khác nhau, có trường mức điểm này thấp hơn nhiều so với điểm sàn chung.Ngược lại, rất nhiều trường khác khi xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển ngành thuộc khối năng khiếu lại nhân hệ số mà không quy định mức điểm tối thiểu các môn này. Kết quả, khi nhìn vào tổng điểm thì thấy bình thường nhưng thực ra điểm thi từng môn rất thấp.Chẳng hạn, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng điểm chuẩn năm 2012 khối T chỉ ở mức 13 (trong đó, điểm môn năng khiếu thể dục thể thao đã được nhân hệ số 2). Như vậy, tính điểm bình quân sau khi nhân hệ số cho 4 môn, mỗi môn chỉ đạt 3,25 điểm. Nếu trừ ra mức điểm ưu tiên tối đa một TS có thể được hưởng là 3,5 điểm, mỗi môn bình quân chỉ đạt 2,5 điểm.Tương tự, Trường ĐH Yersin Đà Lạt năm 2012 ngành thiết kế nội thất điểm chuẩn sau khi nhân hệ số là 10 (trong đó môn năng khiếu đã nhân hệ số 2). Như vậy, TS chỉ cần đạt 2,5 điểm mỗi môn sẽ trúng tuyển, và với TS được hưởng ưu tiên tối đa thì chỉ cần đạt 1,8 điểm mỗi môn.Trao đổi vấn đề này, đại diện Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, thừa nhận: “Tuy không yêu cầu TS phải đạt từ 5 điểm trở lên môn năng khiếu, nhưng hầu hết TS trúng tuyển đều đạt mức này. Nếu môn năng khiếu không đạt điểm trung bình thì TS không thể trúng tuyển, vì điểm các môn văn hóa rất thấp. Chẳng hạn khối T, điểm môn toán và sinh hiếm có TS nào đạt mức trung bình”.PGS-TS Phạm Bá Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Yersin Đà Lạt, cũng nói: “Theo quy định trường được phép tự xây dựng điểm chuẩn các ngành này, miễn sao đảm bảo điều kiện các môn thi không bị điểm liệt. Dù chưa thông qua hội đồng tuyển sinh, nhưng nếu tình hình tuyển sinh năm nay khó khăn trường có thể sẽ đưa ra mức điểm trúng tuyển ngành năng khiếu thấp hơn năm ngoái”. Đặt ra vấn đề chất lượng TS, tiến sĩ Phong cho rằng: “Sinh viên các ngành này của trường đầu vào tuy có thấp hơn các trường khác nhưng chất lượng đầu ra không đến nỗi nào. Điều này chứng tỏ chất lượng người học không chỉ phụ thuộc đầu vào, mà còn cả quá trình đào tạo”.Tuy nhiên, thạc sĩ Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết nhiều năm nay, trường vẫn xác định điểm sàn cho các ngành năng khiếu bằng mức điểm sàn khối thi gần nhất theo quy định của Bộ nhằm đảm bảo chất lượng sinh viên đầu vào. Chẳng hạn, điểm sàn khối V sẽ là 13 giống khối A. Thạc sĩ Thăng nhấn mạnh: “Dù rất khó xác định điểm sàn chung cho các khối năng khiếu, nhưng Bộ cần phải quy định một ngưỡng tối thiểu thí sinh cần đạt được để trúng tuyển vào học nhằm đảm bảo chất lượng chung”.