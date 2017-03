Lọ mọ bên ngoài phòng thi

Lọ mọ từ sớm đưa con đi thi



“Này anh ơi, 7h30 rồi, chắc giờ này mấy đứa chúng nó đang đọc đề thi đấy nhỉ!”.



“Chắc là thế, cái thằng bé nhà tôi không biết đã tắt điện thoại di động chưa, kẻo chuông reo giám thị người ta cấm thi thì chết…”.



Đó là một đoạn đối thoại của hai phụ huynh tên là Đồng, ngụ quận Tân Phú và Tân, quê Bình Phước có con đang thi vào trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, tại cơ sở Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và quản trị doanh nghiệp ở quận 7.





Cảnh phụ huynh ngồi chờ con thi đại học. Ảnh: Thanh Huyền.

Các phụ huynh bắt chuyện, làm quen với nhau trong lúc đợi con thi.

Ông Đồng tâm sự với vài phụ huynh gần đó: “Tôi đưa đứa cháu gái ở tận ngoài Nghệ An vào đây đi thi. Con bé tên là Thủy. Tội nghiệp, đường xá xa xôi, nó phải vào TP.HCM từ cách đây nửa tháng. Hôm qua tôi đã chở cháu đi tìm địa điểm thi một lần rồi, nhưng sáng nay vẫn phải cầm theo bản đồ cho chắc ăn. Chỉ sợ đi từ lúc trời còn nhá nhem, mắt nhắm mắt mở chạy lầm đường làm nhỡ việc lớn cả đời của nó thì khổ”.Ông Tân thấy vậy cũng cởi mở, chia sẻ về chuyến đưa con đi thi của mình. Nhà ở tận Bình Phước, ông phải giao lại hết việc vườn tược cho bà xã để đưa con trai lớn tên Nguyễn Văn Thành lên TP.HCM từ cách đây hai ngày. May mắn vì có họ hàng để ở nhờ nên hai bố con không phải thuê phòng trọ.Sáng nay, ông Tân thức dậy từ 4h, đích thân kiểm tra lại bút viết, chứng minh thư và các giấy tờ cần thiết cho cậu con.Vì còn quá sớm, sợ hàng quán chưa bày bán, phần cũng ngại con ăn ở ngoài đau bụng, ảnh hưởng đến việc thi cử nên ông lọ mọ nấu đồ ăn sáng cho con. Sáng nay, hai cha con lót bụng bằng xôi đỗ với thịt gà, vừa chắc dạ mà lại có hàm ý may mắn, thi đậu.“Trước khi con trai tôi vào phòng thi, nó cứ lo cho bố, sợ bố ở ngoài này nhỡ trời mưa. Nó còn bảo tôi cứ kiếm quán nước nào mà ngồi cho đỡ mệt. Tôi phải nói để cháu yên tâm rằng bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Mưa thì bố có áo mưa, bố còn mang theo cả tấm trải bằng mút để mệt thì trải ra ngả lưng nên con không cần lo lắng. Vào trong đó cố gắng bình tĩnh làm bài, đừng suy nghĩ lung tung” – ông Tân kể.Tiếp đến, ông Tân không ngần ngại khoe với mọi người cái bịch ni lông trong đó có gói xôi gà thổi từ sáng sớm và chai nước mang theo để hai bố con ăn trưa.Trên tay lái xe máy của ông còn treo chiếc túi đựng tấm nệm bằng mút rộng cỡ 90 cm để trưa trải ra cho con ngủ lấy sức, đầu giờ chiều vào thi tiếp.Một số phụ huynh khác thấy ông Tân chu đáo quá đâm lo, xì xào: “Chết rồi, tôi cứ nghĩ buổi trưa kiếm hàng quán nào đó đưa con vào ăn cũng được nên chẳng gói xôi đem theo như ông ấy. Tuy nhiên, từ nãy đến giờ mới thấy chột dạ vì xung quanh đây toàn là nhà cao tầng, chẳng thấy quán xá gì cả. Mình thì ở quê lên, đường đi chưa thông thạo, không dám chở con đi xa tìm quán ăn. Có bác nào biết chỗ ăn trưa ở gần đây không, chỉ giúp với!”.Một phụ huynh đem theo đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết và cả thảm mút để cho con nghỉ trưa. Ảnh: Thanh Huyền.Chị Sương, ngụ tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có con gái thi đại học ở TP.HCM vô cùng sốt ruột. Vì phải ở nhà quán xuyên công việc nên cô con gái rượu tên Hương của chị do chồng và con trai cả hộ tống về Sài Gòn.“Cháu nó thi vào trường Đại học Tài chính – Maketting TP.HCM ở cơ sở trường Lê Quý Đôn tại quận 1. Cứ sợ bố và anh trai là đàn ông, đểnh đoảng nên tôi phải gọi điện thoại nhắc nhở liên tục. Tôi cho cả thằng con lớn đi theo với mục đích bố nó sẽ ngồi cố thủ ở cổng trường túc trực, còn thằng anh chạy vòng ngoài lo nhu yếu phẩm và công tác hậu cần. Tôi nhắc đi nhắc lại ông xã tuyệt đối không được rời cổng trường đi đâu kẻo nhỡ con gái làm bài xong ra không thấy, nó sợ tội nghiệp, ảnh hưởng đến tâm lý thi” – chị Sương sốt sắng.Mỗi phụ huynh đều có cách riêng để lo cho con, em đi thi đại học. Tuy nhiên, dù bằng cách nào ta cũng thấy toát lên một tình thương con vô bờ bến, lo lắng từ bước đi đầu tiên, giúp chắp cánh ước mơ cho con bước vào đời.Đối với các bậc làm cha mẹ, vượt qua được ải vũ môn đại học nghĩa là bõ công 12 năm con mình đèn sách, sau đó các em sẽ có được một công việc trí thức, nhẹ nhàng, ổn định hơn.