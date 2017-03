“Loạn” cấp phiếu báo điểm

Điểm gửi Bộ GD-ĐT một đằng, phiếu điểm cấp một nẻo



Theo dữ liệu mà Trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở 2 (quận 9, TPHCM) gửi về Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD-ĐT thì thí sinh Võ V. H. thi khối A đạt tổng điểm 3 môn là 10,75 điểm (gồm điểm 1: 1 điểm, môn 2: 4 điểm và môn 3 là 5,75 điểm). Tuy nhiên, phiếu báo điểm mà trường này cấp cho thí sinh này lại là 11,75 điểm, trong đó điểm môn thứ 3 lại là 6,75 điểm (tăng 1 điểm so với dữ liệu tổng). Vì không trùng khớp về số điểm nên các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung không dám nhận phiếu điểm này.



Ông Nguyễn Văn Du, trưởng ban khảo thí và đảm bảo chất lượng Trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở 2 cho rằng điểm mà trường gửi Bộ GD-ĐT chỉ mang tính chất tham khảo. Các trường không nên căn cứ vào đó để xét tuyển mà nên dựa vào giấy báo điểm có mộc đỏ của trường cấp cho thí sinh. Trường sẽ chịu trách nhiệm trước thông tin trên phiếu báo điểm. Khi thắc mắc vì sao điểm số lại tăng đến 1 điểm so với điểm ban đầu, ông Du cho rằng có thể trong quá trình dữ liệu gửi ra Bộ GD- ĐT đã bị ráp nhầm”.



Tuy nhiên, theo chuyên viên tuyển sinh của một trường ĐH có xét tuyển NV bổ sung thì “không thể nào dữ liệu gửi Cục khảo thí lại không chính xác vì từ điểm số các trường gửi từ đó Bộ GD-ĐT mới tính điểm sàn. Theo quy trình nhận hồ sơ xét tuyển, khi thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả chúng tôi sẽ so sánh với dữ liệu tổng mà Bộ GD-ĐT đã gửi cho các trường để xác minh độ chính xác. Trong trường hợp này, trường tổ chức thi phải có công văn xác nhận điểm số của thí sinh là chính xác thì chúng tôi mới dám nhận.



Trường CĐ cấp giấy chứng nhận kết quả thi … ĐH







Trường CĐ Công thương lại có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kết quả thi ĐH.



Theo Lê Phương (DT)



Cũng trong bối cảnh xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhiều trường cũng cấp giấy báo điểm rối tung cho thí sinh. Bất ngờ là nhiều trường CĐ lại có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kết quả thi… ĐH. Thí sinh V.Q.T (Lâm Đồng) thi ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử vào Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đạt được 12 điểm và được trường này cấp giấy chứng nhận kết quả thi ĐH năm 2013 để đi xét tuyển. Tương tự, thí sinh N.T.K.T (ở Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng được Trường CĐ Công thương cấp giấy chứng nhận kết quả thi ĐH là 11,5 điểm; thí sinh N.T.T.T (Long An) được Trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM cấp phiếu báo điểm thi ĐH với tổng điểm 14.