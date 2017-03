Loạn giá sách: chỉ đạo một đằng, bán sách một nẻo

Được biết, đầu tháng 3-2009, Nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục có công văn gửi các công ty phát hành sách trên cả nước và công bố rộng rãi về việc giảm giá SGK, sách bổ trợ cho HS mua sách trực tiếp nhằm giảm bớt khó khăn cho HS.

Theo đó, HS mua SGK phục vụ năm học 2009-2010 được giảm 10% so với giá bìa, mua sách bổ trợ được giảm 15%. Công văn trên cũng được gửi cho Bộ GD-ĐT, các cơ sở giáo dục trên cả nước. Thế nhưng, nhiều nhà sách lớn tại Hà Nội vẫn khẳng định “không biết chủ trương trên” (?!).

Theo phản ánh của phụ huynh HS, PV tìm mua được một loạt cuốn sách bổ trợ được sửa chữa lem nhem, dán đè tem mới. Trên cùng một giá sách tại nhà sách của công ty sách và thiết bị trường học Hà Nội bày bán những cuốn sách cùng loại nhưng khác giá. Ví dụ hai cuốn vở bài tập tiếng Việt lớp 1 (tập 1) có cùng tem đảm bảo của NXB Giáo Dục nhưng có hai loại giá 4.200 và 5.000 đồng, cả hai giá này đều cao hơn giá được giới thiệu trên trang web của NXB Giáo Dục (3.700 đồng/cuốn).

Tương tự, cuốn vở bài tập tiếng Việt lớp 1 (tập 2) cùng lô in ấn có hai mức giá 3.600 và 4.100 đồng. Cuốn vở bài tập toán lớp 1 in và nộp lưu chiểu tháng 7-2008 được bán với giá 3.800 đồng/cuốn. Cũng cuốn này in và nộp lưu chiểu tháng 1-2009 bán với giá 4.300 đồng. Sách bài tập ngữ văn lớp 11 có cuốn bán với giá 7.200 đồng, có cuốn bán 8.100 đồng, trong khi các cuốn sách đều có chung một mã số, in và nộp lưu chiểu cùng ngày.

Tại các nhà sách lớn như nhà sách Tiền Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thường Kiệt, nhiều cuốn sách được tẩy giá cũ, in chồng giá mới, hoặc dán đè các loại tem khác nhau. Có những cuốn được sửa giá. Ví dụ cuốn bài tập ngữ văn lớp 6 được sửa giá từ 3.300 đồng thành 3.800 đồng.

Theo ký hiệu của NXB Giáo Dục, những cuốn sách có mã số “...T8” được in năm 2008, những cuốn “...T9” được in năm 2009. Rà lại những bộ sách bổ trợ các cấp đang bán trên thị trường có thể thấy những cuốn sách được in và nộp lưu chiểu năm 2008 giá rẻ hơn 2009, dù năm 2008 giá sách đã được phép tăng 10%. Cụ thể có những đầu sách bổ trợ tăng giá từ 15- 20% so với giá năm trước.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sách bổ trợ không nằm trong danh mục SGK bắt buộc HS phải mua. Tuy nhiên tại nhiều cơ sở giáo dục, cụ thể ở Hà Nội, là hầu hết các trường học đều yêu cầu HS phải mua các loại sách, vở bổ trợ do NXB phát hành. Một số phụ huynh có liên lạc với chúng tôi đã tỏ ra bức xúc khi phải mua sách với giá không thống nhất, phần nhiều thiệt thòi cho người mua, trong khi NXB Giáo Dục thì vẫn công khai công bố “giảm giá sách, để giảm khó khăn cho học sinh”.