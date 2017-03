Lời khuyên chọn ngành, chọn trường cho thí sinh có học lực trung bình

Tuy nhiên, các thí sinh có học lực trung bình, để tránh tình trạng “dải” hồ sơ đăng ký dự thi, các chuyên gia tuyển sinh khuyên các em không nên đăng ký dự thi hay xét tuyển vào những trường ĐH bởi khả năng trúng tuyển là rất nhỏ.

Thời điểm này là lúc thí sinh nên lưu ý những thủ tục trong việc đăng ký dự thi và tìm hiểu kỹ thông tin về những ngành nghề phù hợp. Việc chọn nghề cho ngưỡng cửa tương lai là cực kỳ quan trọng, bởi nếu sai lầm sẽ dẫn đến lãng phí rất lớn cho bản thân, gia đình và xã hội.

NV1: Bỏ qua ĐH, đăng ký CĐ

Để cơ hội trở thành sinh viên lớn nhất, các em nên đăng ký dự thi trực tiếp NV1 hệ CĐ, hoặc nhờ thi ĐH, hay đăng ký NV1 vào các trường CĐ nghề, trung cấp nghề vì có nhiều nghề các em có thể lựa chọn phù hợp với mình.

Điểm trúng tuyển vào các trường CĐ hay hệ CĐ trong các trường ĐH những năm vừa qua rất chênh lệch nhau do dựa vào nhiều tiêu chí. Theo đó, có trường dựa vào điểm thi ĐH để xét tuyển, có trường dựa vào điểm thi CĐ để xét tuyển, có trường tổ chức thi theo đề riêng… Tuy nhiên, trên thực tế, điểm trúng tuyển theo đề thi cao đẳng thường cao hơn so với điểm thi theo đề thi ĐH, điểm trúng tuyển thi theo đề thi riêng của các trường thường cao hơn so với mức sàn của Bộ GD&ĐT đưa ra. Qua bảy năm thi theo hình thức “ba chung”, đánh giá của thí sinh dự thi và các giáo viên thì đề thi CĐ thường dễ hơn so với đề thi ĐH và đề thi riêng vào các trường CĐ cũng dễ hơn so với đề thi ĐH và CĐ. Trong khi đó, điểm sàn Bộ GD&ĐT đưa ra để áp dụng cho bậc CĐ là bằng nhau. Chính vì thế, các em không nên quá lo lắng nếu điểm trúng tuyển vào trường mình dự định thi năm trước quá cao mà bỏ qua cơ hội đăng ký. Như vậy, các em đã mất đi một cơ hội trở thành sinh viên ở trường mình yêu thích.

Cơ hội trúng tuyển = tự đánh giá lực học

Để trở thành sinh viên CĐ không dễ dàng nếu các em chọn “bừa” ngành học và trường học không phù hợp với lực học của mình. Để tránh được rủi ro, các em nên so sánh, đối chiếu về “chất lượng đầu vào” giữa các trường cũng như giữa cùng một ngành ở những trường cùng đào tạo, qua đó lựa chọn ngành phù hợp nhất với năng lực học của mình.

Nếu việc lựa chọn đối với thí sinh có học lực khá - giỏi là dựa trên sở thích - sở trường – năng lực thì đối với các thí sinh có học lực trung bình, điều kiện tiên quyết vẫn là năng lực học. Để đánh giá chính xác năng lực học của mình, các em nên xem xét điểm trung bình của tất cả các môn học trong năm học THPT cũng như điểm thi tốt nghiệp, để trên cơ sở đó có hướng chọn ngành, chọn trường cho mình.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 trở ra, hầu hết các trường công bố tỉ lệ “chọi” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Như vậy, lúc này, các em sẽ nhìn rõ bức tranh toàn cảnh về mức độ “cạnh tranh” trường mình dự định thi. Song song với đó, các em nên căn cứ điểm trúng tuyển vào trường các năm trước đó để đánh giá chất lượng đầu vào cũng như chất lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường. Mặt khác, ở thời điểm này, các em đã có kết quả thi tốt nghiệp, kết quả xếp loại học lực ba năm phổ thông, do đó sẽ dễ dàng quyết định khối thi chủ lực.

Chín chắn khi đăng ký xét tuyển

Đối với các em thí sinh có điểm thi ĐH, CĐ cao thường trúng tuyển ngay từ NV1 hoặc NV2 nếu biết lực chọn ngành/trường phù hợp. Đối với các em có số điểm thấp hơn điểm sàn ĐH nhưng bằng hoặc cao hơn điểm sàn CĐ, có thể căn cứ vào mức điểm để xét tuyển NV2 vào những trường CĐ hoặc hệ CĐ trong các trường ĐH.

Có thể thấy, trừ một số trường CĐ thuộc “top” đầu, thì hầu hết các trường CĐ, hệ CĐ đều lấy mức điểm trung bình hoặc cao hơn điểm sàn CĐ của Bộ GD&ĐT không nhiều. Ví dụ: Căn cứ trên kết quả tuyển sinh năm 2008, ngành kế toán khố A trong khi hệ CĐ của Học viện Ngân hàng lấy tới 17 điểm thì hệ CĐ của trường ĐH Lao động – Xã Hội, ĐH Quảng Bình… lấy mức điểm “mềm” hơn cũng là 12 điểm, còn hàng loạt các hệ CĐ trong các trường như ĐH Công nghiệp, ĐH Hà Tĩnh, ĐH DL Phương Đông, ĐH Hồng Đức, ĐH Hà Hoa Tiên… lấy có 10 điểm.

Đối với các em đăng ký xét tuyển NV2, NV3, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, các em nên dựa trên các tiêu chí quan trọng như: điểm tổng kết các môn học ở THPT, điểm thi tốt nghiệp, tổng số điểm thi ĐH, CĐ, tỉ lệ “chọi”, chỉ tiêu đào tạo của trường năm đó cũng như điểm trúng tuyển vào ngành/trường những năm qua. Song điều các em cần đực biệt lưu ý là không nóng vội mà nộp hồ sơ NV2, NV3 sớm bởi điểm trúng tuyển sẽ được lấy từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Trường hợp cuối cùng, nếu các em trượt cả ba NV, đừng bi quan bởi vẫn còn các trường trung cấp chuyên nghiệp, hệ trung cấp trong các trường ĐH, CĐ hay các trường cao đẳng nghề, trung cầp nghề đang chờ đợi. Hơn nữa, nếu học tập tốt ở các hệ này, các em vẫn có cơ hội được chuyển tiếp đào tạo liên thông lên hệ CĐ, ĐH nếu lực học tốt.