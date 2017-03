Long An: Cách chức ban giám hiệu Trường trung học Y tế

(PL)- Hôm qua, thông tin từ Sở Y tế Long An cho biết ông Lê Thanh Liêm - Giám đốc Sở Y tế Long An đã ký quyết định bãi nhiệm toàn bộ ban giám hiệu Trường trung học Y tế Long An.

Kể từ hôm qua, ông Phạm Văn Đấu (hiệu trưởng) và hai bà Phạm Thị Dậu, Nguyễn Thị Rở (hai hiệu phó) phải tiến hành bàn giao công việc cho ban giám hiệu mới. Việc bãi nhiệm này liên quan tới những tiêu cực trong nhà trường, trong đó có việc thu sai quy định và lập quỹ đen hàng tỷ đồng. Trước đó, ba người nói trên và hai cán bộ khác của trường đã bị kỷ luật Đảng từ mức khiển trách tới cảnh cáo. Theo thông tin riêng của chúng tôi, hồ sơ vụ tiêu cực này đang được chuyển sang cơ quan điều tra. TRUNG NGÔN