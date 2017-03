Ngày 23-2, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đang điều tra vụ bé Võ Minh Quang (SN 2008) ngụ phường 2 đã chết tại Trường Mầm non 1-6.

Theo lời khai ban đầu, trưa 22-2, cô Nguyễn Thị Minh Phương là giáo viên trường nhận ca trực thay cô Phạm Thị Thanh Trúc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thấy bé Quang nằm ngủ không thức dậy nên kiểm tra, phát hiện bé bị lạnh, mặt mũi tái xanh nên đưa đến BV Đa khoa Long An cấp cứu thì Quang đã chết. Kết luận ban đầu bé chết do bị sặc đường hô hấp. HOÀNG ANH