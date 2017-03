Lùi thời gian thi đại học, cao đẳng 2012

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và hơn 500 đại biểu đại diện các trường ĐH, CĐ trên cả nước.



5 điều chỉnh trong tuyển sinh 2012



Về những điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2012, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2012 về cơ bản vẫn giữ ổn định theo giải pháp 3 chung như những năm trước, có 5 điều chỉnh, bổ sung như sau:



Về tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.



Cụ thể, tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia đạt giải nhất, nhì, ba vào đại học và giải khuyến khích vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần đúng theo môn học sinh đạt giải.



Học sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng nhóm ngành theo môn đạt giải, nếu dự thi đại học, cao đẳng thì được ưu tiến theo hướng: Dự thi đủ số môn quy định, kết quả thi đạt điểm sàn đại học trở lên, không có môn nào bị điểm 0, thì các trường tuyển thẳng vào đại học. Dự thi đủ số môn quy định, kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng đến dưới điểm sàn đại học, không có môn nào bị điểm 0, thì các trường tuyển thẳng vào cao đẳng.







Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ diễn ra sáng nay 14/2 tại Hà Nội.

Bổ sung khối thi A1 (Toán, Lý, tiếng Anh)

Điều chỉnh lịch thi kỳ thi tuyển sinh năm 2012

Bổ sung cụm thi Hải phòng và cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học tại các trường ĐH đóng tại TPHCM.

Cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học các trường ĐH đóng tại TPHCM.

Giao cho các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm xét tuyển

Dự kiến lộ trình đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy đến năm 2020:

Từ nay đến năm 2015, tiếp tục giữ ổn định công tác tuyển sinh theo giải pháp 3 chung. Tuy nhiên, sẽ tiếp tục có điều chỉnh, bổ sung khối thi, tổ hợp khối xét tuyển, tạo sự linh hoạt cho các trường và nhiều cơ hội thuận lợi cho thí sinh. Cùng với tiếp tục tổ chức thi tuyển sinh theo giải pháp 3 chung, Bộ giao các trường đại học trọng điểm, các trường năng khiếu nghệ thuật, cá trường có kinh nghiệm quản lý, đủ điều kiện… xây dựng phương án tuyển sinh, trình Bộ xem xét phê duyệt.



Từ năm 2006 – 2019, Chỉ tổ chức thi tuyển sinh một đợt, nhiều môn, trong đó có 2 môn công cụ bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và các môn thi tự chọn; các trường quy định tổ hợp các môn thi để xét tuyển cho từng ngành đào tạo (không thi theo khối).



Từ năm 2020 trở đi, khi Luật giáo dục đại học đã đi vào cuộc sống, sự phân tầng đại học đã được thực hiện và công tác kiểm định chất lượng đi vào nề nếp, việc thi tuyển sinh chỉ còn dieenxra ở các trường đại học tốp đầu, các trường đại học theo định hướng nghiên cứu. Tất cả các trường còn lại sẽ xét tuyển dựa trên kết quả phổ thông.



