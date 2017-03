Lùng cơ hội du học y

Mặc dù yêu cầu đầu vào cực cao cùng với mức học phí rất đắt đỏ so với tất cả các ngành khác nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ vẫn quyết tâm du học các ngành thuộc khối y tế - sức khỏe.

Có nghịch lý này là do đặc thù nghề y vốn rất được xã hội trọng vọng, cơ hội việc làm cao khi nước ta còn thiếu nhân lực cho ngành y. Đặc biệt, người học còn có cơ hội ở lại làm việc dài hạn tại các nước phát triển sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập và các phúc lợi xã hội rất cao.

Đầu vào khó, học phí cao, thời gian học kéo dài

Các nước có nền y tế phát triển nhất thế giới hiện nay phải kể đến Mỹ, Úc, Canada, Singapore… Ở mỗi nước có yêu cầu đầu vào và thời gian theo học ngành y khác nhau, chẳng hạn ở Mỹ thì mất trung bình 10 đến 12 năm cho cả chương trình học và thực tập; trong khi đó Canada chỉ ưu tiên cho người dân bản địa học ngành này. Theo chị Mỹ Hằng - chuyên viên tư vấn du học Mỹ tại quận 10, TP.HCM, cho biết: “Các trường đào tạo ngành y tại Mỹ có đầu vào cực khó. Thông thường, yêu cầu đối với người học là hoàn thành chương trình trung học với học lực giỏi trở lên và trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 6,5 trở lên (hoặc TOEFL iBT từ 80 trở lên). Đó là chưa kể mức học phí của các trường tại Mỹ khá cao. Cụ thể: Mức học phí trung bình tại các trường ĐH khoảng 40.000 USD (khoảng 850 triệu đồng) - 52.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) một năm và sinh hoạt phí 16.000 USD (hơn 300 triệu đồng) một năm. Tổng cộng thời gian học y là 12 năm: bốn năm ĐH, một năm dự bị y khoa, bốn năm y khoa, một năm chuyên khoa và hai năm thực tập mới thành bác sĩ và có bằng hành nghề y”.

Địa vị xã hội và thu nhập ngất ngưởng là hấp lực lớn thu hút nhiều bạn trẻ du học ngành y.

Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện trên, học sinh vẫn có thể học ngành y tại Singapore và Úc vì đây cũng là hai quốc gia có nền y học phát triển vào loại bậc nhất thế giới, trong khi đó chi phí học lại thấp hơn so với Mỹ. Cụ thể, tại Úc, học phí chương trình ĐH ở mức 50.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng) một năm với các trường nổi tiếng như ĐH Monash, ĐH Melbourne, ĐH Sydney, ĐH UNSW. Học y tại đây cũng mất khoảng 10 năm bao gồm: bốn năm học y học cơ bản, sinh viên tiếp tục học nội trú trong ba năm, sau đó học tiếp trong hai đến ba năm cho một chuyên ngành chọn lựa. Ngoài ra, Singapore cũng là một lựa chọn hàng đầu với nền y tế xếp hạng 6 thế giới về chất lượng chăm sóc sức khỏe… nhưng chi phí du học chỉ bằng một nửa so với Mỹ.

Những trường y chất lượng hàng đầu thế giới

Nếu quyết tâm học ngành y tại Mỹ, có ba trường nổi bật trong đào tạo ngành này gồm: Duke University School Of Medicine; Univesity of Missouri School Of Medicine và Virginia Commonwealth University. Trong ba trường trên thì Virginia Commonwealth University (www.vcu.edu/) là trường có chất lượng tốt nhất, bên cạnh đó trường cũng có chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, sinh viên quốc tế thường không vào được thẳng ngành y mà phải học năm dự bị (pre-medicien), sau đó mới vào học tiếp. Nếu học tại Duke University School Of Medicine (www.medschool.duke.edu/) thì du học sinh sẽ có cơ hội nhận học bổng ngay từ đầu vào, tuy nhiên yêu cầu để đạt học bổng này khá cao. Ngoài ra, còn có các trường: Foothill College, Delaware Community College, College of Central Florida, Drury University, Saint Mary’s University, American Academic Alliance,… cũng khá nổi tiếng về đào tạo các ngành y tá, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe…

Trong khi đó, nếu lựa chọn học ở Úc thì có các trường: University of Newcastle (www.newcastle.edu.au/), Australian Catholic University (www.acu.edu.au/), Central Queensland University (www.cqu.edu.au/), University of Western Sydney (www.topuniversities.com/institution/university-western-sydney),… và tại Singapore có trường ĐH Duke NUS (www.duke-nus.edu.sg/) cũng rất nổi tiếng về đào tạo ngành y. Tuy nhiên, theo chị Mỹ Hằng, học ngành y là một con đường đầy gian nan và chi phí rất cao, do vậy nếu không đáp ứng đủ các điều kiện khắt khe của ngành nghề này thì học sinh có thể xem xét học những ngành có liên quan đến y khoa như: điều dưỡng, y sinh, công nghệ sinh học hoặc dược, vật lý trị liệu, sức khỏe cộng đồng; giáo dục y tế chuyên nghiệp,… vì đây là những ngành có đầu vào dễ thở hơn và cơ hội việc làm mở ra cho các ngành này hiện nay cũng rất lớn.

Cơ hội làm việc tại Mỹ với khóa học Direct Nurse Khóa học Direct Nurse được chia thành ba giai đoạn: Giai đoạn một (12 tháng): sinh viên tham gia lớp Pre-Nursing tại Singapore, bao gồm 13 môn học cơ bản về tiếng Anh và các môn dự bị cho chuyên ngành y tá. Nếu sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh sẽ được học sáu tháng tiếng Anh miễn phí tại Trường Lincoln, Singapore. Giai đoạn hai (12 tháng): Tùy theo cấp độ và thời gian hoàn tất khóa học tại Singapore sinh viên sẽ được sắp xếp học tập tại các trường ĐH thuộc bang California và Texas, Mỹ. Giai đoạn ba: Sau khi hoàn tất khóa học sinh viên sẽ được cấp bằng Registered Nurse tại Mỹ và ký hợp đồng làm việc năm năm từ Alliance với mức lương từ 25.000 (khoảng 500 triệu đồng) đến 50.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng) một năm. Sinh viên có thể gia hạn hợp đồng sau năm năm. Sau khi kết thúc hợp đồng, học viên có thể ký tiếp hợp đồng làm việc và có khả năng được cấp thẻ xanh (cơ hội nhập cư Mỹ).

QUỐC HẢI