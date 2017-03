Lượng hồ sơ dự thi khối C giảm thê thảm

Số lượng hồ sơ đăng ký giảm mạnh



Theo thống kê, số lượng hồ sơ ĐKDT mà Sở GDĐT Hà Nội nhận được là gần 164.000 bộ, ít hơn 2.000 bộ so với năm 2011. Trong đó, số lượng hồ sơ của HS lớp 12 là 154.443 bộ, chiếm tỷ lệ 94,49%. Ước tính, trung bình mỗi HS lớp 12 đã nộp 2,12 bộ hồ sơ (năm 2011 là 2,05 hồ sơ). Tình trạng mỗi HS nộp 4-5 bộ hồ sơ vẫn còn, song không phổ biến như vài năm trước.



Tình trạng hồ sơ giảm không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà còn là thực trạng của không ít địa phương. Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, năm nay tỉnh nhận được hơn 79.000 bộ, giảm hơn 10.000 hồ sơ so với năm trước.



Tại tỉnh Nam Định, số lượng hồ sơ năm nay giảm khoảng 50.000 bộ, giảm 7.000 bộ. Tỉnh Hải Dương nhận được khoảng hơn 40.000 bộ, giảm nhiều so với năm trước.



Tại nhiều trường ĐH, nơi tiếp nhận hồ sơ đợt 2, tình trạng cũng không mấy khả quan. Ông Lê Trọng Thắng, Trưởng phòng đào tạo ĐH Mỏ - Địa chất cho biết, trường nhận được khoảng hơn 600 bộ hồ sơ, chỉ bằng một nửa so với năm trước. Số hồ sơ nộp tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội giảm khoảng 30% so với năm 2011. Trường ĐH Giao thông Vận tải cũng có lượng hồ sơ nộp trực tiếp tại trường thấp hơn năm ngoái một chút, khoảng 1.000 bộ. Số hồ sơ nộp vào ĐH Bách khoa Hà Nội là hơn 1.000 hồ sơ, tương đương năm trước.



Khối A vẫn áp đảo



Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, trong số gần 164.000 bộ hồ sơ, có 137.396 bộ hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH, chiếm 84,06%, số lượng hồ sơ ĐKDT vào khối A nhiều nhất, với 76.392 bộ (tỷ lệ 47,07%); khối B 14,22%, khối C 4,54%, khối D 24,51%.



Ông Nguyễn Văn Long, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GDĐT Thanh Hóa) cho biết, trong tổng số hơn 79.000 bộ hồ sơ, khối A nhiều nhất với 44.000 bộ, khối B 16.000 bộ, khối D1 6.600 bộ, khối C 6.300 bộ và khối A1 chỉ có 1.100 bộ. Thí sinh Thanh Hóa đăng ký dự thi đông nhất vào 3 trường đại học là Trường ĐH Công nghiệp (nhiều nhất với 8.600 bộ), sau đó đến ĐH Hồng Đức (8.200 bộ) và ĐH Nông nghiệp (6.300 bộ).



Tình trạng thí sinh đổ xô vào khối A cũng diễn ra tại các tỉnh khác như Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng…

Ông Nguyễn Hóa, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Thương mại cho biết, trường nhận khoảng 2.000 bộ hồ sơ đăng ký trực tiếp. Ngành nhiều hồ sơ nhất vẫn là ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.



Tại ĐH Kinh tế quốc dân cũng diễn ra tình trạng tương tự, lượng hồ sơ dồn chủ yếu vào các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.



Hôm nay 10/5, tại Hà Nội, các Sở GDĐT sẽ bàn giao hồ sơ ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ.





Theo Lao Động