Lưu ý khi thi vào trường công an, quân đội

Theo quy định tuyển sinh của các trường ĐH, học viện thuộc lực lượng công an nhân dân (CAND), tất cả thí sinh (TS) dự thi vào học viện, các trường ĐH của Bộ Công an đều phải qua sơ tuyển tại công an các tỉnh, thành phố nơi TS đăng ký hộ khẩu thường trú. TS chỉ sơ tuyển sức khỏe và xác minh hồ sơ lý lịch, không yêu cầu sơ tuyển năng khiếu.Năm 2015, các trường CAND không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Khối xét tuyển vào các trường CAND vẫn giữ nguyên không thay đổi so với các năm trước.

TS bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định chỉ được đăng ký một khối xét tuyển vào một ngành đào tạo (đối với trường tuyển sinh nhiều ngành) của một trường CAND. Việc đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về các trường CAND thực hiện trước kỳ thi THPT quốc gia.

Tổng cục Chính trị CAND sẽ kiểm tra, loại bỏ TS đăng ký xét tuyển theo 2 khối thi của một trường hoặc đăng ký xét tuyển vào 2 trường (TS đăng ký xét tuyển cùng một ban tuyển sinh hoặc đăng ký xét tuyển theo hai ban tuyển sinh của công an, cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Các trường CAND không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sau ngày 31/5/2015 và chỉ xét tuyển người đạt điều kiện sơ tuyển, đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và giấy chứng nhận (bản chính) kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia về các trường trong thời hạn quy định. Phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường CAND theo mẫu do Tổng cục Chính trị CAND ban hành.

Năm 2015, các trường khối công an tiếp tục thực hiện tuyển học sinh nữ vào các trường CAND theo chỉ tiêu và điểm xét tuyển riêng. Học sinh nữ đạt điều kiện sơ tuyển được đăng ký vào ĐH, CĐ, trung cấp CAND theo nguyện vọng và bảo đảm đúng quy định về phân luồng xét tuyển (như năm 2014).

TS dự thi vào các trường khối quân đội phải nộp hồ sơ tại ban chỉ huy quân sự quận, huyện và sẽ được gọi đến sơ tuyển trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến 15/4.

Năm 2015, các trường quân đội chỉ tuyển sinh những đối tượng trong độ tuổi không quá 21 đối với TS dân sự và không quá 23 tuổi đối với TS quân sự. Thời gian xác định độ tuổi tính đến hết tháng 9.

Chiều cao TS phải đạt từ 1 m 63 trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên, cận thị hoặc viễn thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt 10/10, tổng thị lực hai mắt 19/10... Khối ngành quân đội không hạn chế ngưỡng về học lực.

Các trường quân đội sẽ xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Việc xây dựng điểm chuẩn tuyển sinh ĐH, CĐ dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, kèm theo các quy định riêng của Bộ Quốc phòng.

Năm 2015 các trường vẫn giữ nguyên các khối thi truyền thống là A, A1, B, D. Riêng Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội tổ chức thi năng khiếu đối với các môn nghệ thuật, môn văn hóa dùng kết quả thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

