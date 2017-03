Lý giải trình trạng HS-SV phạm pháp: Môi trường xã hội ủng hộ cái xấu?

Một số vụ án gần đây - Bùi Quang Duy (24 tuổi, SV năm tư ĐH Bách khoa Hà Nội) vừa bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Duy sống trong khu ký túc xá của trường và là đối tượng nghiện game, thích ăn diện. Để có tiền tiêu xài, chỉ trong tháng 7-2014, Duy đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản với giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. - Tối 29-6, tại một quán bia ở phường Vệ An (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Tuấn Anh (17 tuổi, HS lớp 10 Trường THPT Lý Nhân Tông) cùng ba đối tượng khác bất ngờ xông vào quán đánh, chém chết NTA (17 tuổi, cũng HS lớp 10 cùng trường). Nguyên nhân bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ khi hai em tập thể dục thể hình. - Ngày 31-5, Tạ Quang Nghĩa (24 tuổi, quê Hà Giang, SV Trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) đánh thầy NHO (giảng viên của trường) bị thương bằng thanh sắt trong nhà vệ sinh trường. Bị bắt, Nghĩa khai lý do đánh thầy là em nghỉ học ba buổi, bị thầy cấm thi nên trả thù. - Ngày 18-5, Nguyễn Thị Thu Trang (15 tuổi, HS lớp 9 Trường THCS Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) đã dùng dao đâm chết em NTT (15 tuổi, HS lớp 9 Trường THCS Dị Sử, huyện Mỹ Hào). Trước đó hai em đã có vài lần cãi nhau. - Ngày 13-5, Nguyễn Hữu Trí (18 tuổi, HS lớp 12 Trường THPT Kế Sách, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) tới nhà người cô ở thị trấn Kế Sách chơi. Thừa dịp người cô đi vắng, Trí sàm sỡ với chị NTTH (25 tuổi, đang ở nhà người cô). Bị phản ứng, Trí đã dùng dây siết chặt cổ chị H. bất tỉnh, sau đó lấy dao Thái Lan cắt cổ nạn nhân. - Ngày 25-4, Phan Minh Tân (23 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An, SV Trường ĐH Kinh tế Nghệ An) bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Tân khai vì nhận thấy lợi nhuận kếch xù từ việc buôn hàng trắng nên đã nhiều lần vận chuyển ma túy về bán lẻ cho các con nghiện. - Sáng 24-2-2014, tại một phòng trọ ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế), Lê Văn Tuân (22 tuổi, SV Trường Trung cấp Y Đà Nẵng) đã bóp cổ bạn gái NTAT (20 tuổi, SV khoa Luật ĐH Huế) đến chết. Sau đó Tuân tự cắt mạch máu ở tay và treo cổ tự vẫn ngay trong phòng trọ. - Ngày 15-9-2013, Mai Văn Phương (24 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng, SV Trường CĐ Việt-Úc, Đà Nẵng) đã xông vào tiệm vàng Ngọc Hồng (đường Trường Chinh, quận Thanh Khê), dùng đá đập tủ kính và lấy toàn bộ số vàng nữ trang đang trưng bày trong tủ kính, tổng giá trị khoảng 170 triệu đồng. Phương đã bị bắt ngay ngày hôm sau. AT tổng hợp Tình trạng HS-SV phạm pháp tiếp tục gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất, mức độ nghiêm trọng của các vụ việc. Đó là nhận định được nêu ra trong báo cáo tổng kết năm năm thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009 của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục mới đây. Báo cáo cũng đưa ra con số thống kê (chưa đầy đủ) từ năm 2009 đến nay, HS-SV có liên quan đến trên 8.000 vụ việc vi phạm pháp luật hình sự. Trong đó, các hành vi gây rối trật tự công cộng có 935 vụ, tội phạm ma túy có 357 vụ, giết người có 37 vụ, trên 6.000 vụ trộm, cướp tài sản… Một bộ phận không nhỏ HS-SV chạy theo lối sống thực dụng, đua đòi, xa rời những chuẩn mực đạo đức, văn hóa. Khi không có tiền để phục vụ nhu cầu trước mắt của bản thân thì dẫn đến trộm cắp, thậm chí cướp giật, giết người. Trong khi đó các tổ chức thanh niên, phụ nữ chỉ mang nặng tính hình thức, chỉ hô hào, khẩu hiệu chứ chưa đi sâu vào thực tế, chưa hấp dẫn giới trẻ. Đại tá VŨ ĐỨC THÀNH, Trưởng phòng PA83 Công an TP Hải Phòng