Malaysia sẽ giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Wee Siong Ka cho AFP biết các em học sinh trong độ tuổi 6-11 tuổi sẽ học các chương trình giảng dạy mới vì: "Chúng tôi muốn cung cấp cho cả học sinh tiểu học sự hiểu biết tốt hơn về giá trị gia đình và làm thế nào để bảo vệ mình khỏi hành vi lạm dụng”.



"Bên cạnh việc các trường trung học cũng sẽ học về kiến thức này vào năm tới, chúng tôi muốn học sinh tiểu học cũng sẽ được tiếp cận chương trình giảng dạy giáo dục giới tính toàn diện, giúp giảm thiểu quan hệ tình dục bừa bãi, mang thai ngoài ý muốn, việc bỏ rơi trẻ em sau khi sinh, HIV và những tệ nạn xã hội khác", ông Wee nói.Báo The Straits Times cho biết chương trình học sẽ được phân ra 30 phút mỗi tuần trong các tiết học về thể dục và sức khỏe, sẽ do những giáo viên đã qua huấn luyện đứng lớp. Hiện tại Bộ Giáo dục nước này cho biết đã đủ giáo viên cho chương trình.Cũng theo ông Wee, kiến thức về sức khỏe sinh sản và xã hội đã được thiết kế sau khi thảo luận với các tổ chức phi chính phủ và từ nhiều phía.



"Chúng tôi đã có được nhiều phản hồi của các cơ quan, trong đó có ý kiến phụ huynh, trước khi tiến hành thực hiện sách về sức khỏe thể chất và giới tính", The Straits Times dẫn lời ông Wee.Tháng trước, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng giáo dục Muhyiddin Yassin cho biết các lớp học này là một phần của kế hoạch nhằm giải quyết vấn đề em bé bị bỏ rơi sau khi ra đời. Hầu hết trẻ sơ sinh được tìm thấy đã chết trong nhà vệ sinh hoặc bãi rác.



Cả năm 2009 ghi nhận 79 trường hợp em bé bị bỏ rơi, nhưng chỉ mới đến giữa tháng 9 năm nay đã có khoảng 70 em bé như vậy. Điều này dấy lên một báo động giữa chính quyền và công chúng.Thí sinh ngoài giá thú thường chịu một sự kỳ thị mạnh mẽ từ xã hội ở Malaysia, một đất nước đa văn hóa gồm Hồi giáo Malay cũng như các cộng đồng dân tộc Trung Quốc và Ấn Độ.





Theo TẤN KHOA (TTO)