Mầm non công lập: Trẻ dưới 18 tháng tuổi... bơ vơ

Không xử lý một cách máy móc Theo quy định, các trường công lập phải nhận trẻ từ sáu tháng tuổi trở lên nhưng không còn chỗ vì trường lớp thiếu, hạn hẹp, trẻ quá tải, đội ngũ không có… Nguyên nhân do lâu nay chúng ta đầu tư cho mầm non chưa toàn diện dẫn đến lỗ hổng về chăm sóc, giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi như hiện nay. Có giai đoạn chúng ta đầu tư mạnh cho mầm non, có khi lại bỏ ngỏ, tập trung chưa đồng đều ở các độ tuổi nên tồn đọng khó khăn về sau. Nhà nước giải quyết không được, buộc tư nhân phải vào cuộc để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ cho người dân. Chúng tôi đang yêu cầu tất cả quận, huyện phải tổng rà soát, điều tra cụ thể số trẻ từ sáu tháng tuổi trở lên, nắm được nhu cầu từng địa bàn để có lộ trình thực hiện đầu tư mở rộng trường lớp và đào tạo đội ngũ, không để xảy ra tình trạng nơi thừa nơi thiếu trường lớp. Đối với các cơ sở mầm non không phép cũng không nên máy móc đóng cửa mà phải vận động, lắng nghe và hỗ trợ cho họ về cơ sở vật chất hoặc tài chính, kiến thức để họ hiểu và đảm bảo an toàn cho trẻ. Ông HUỲNH CÔNG HÙNG, Trưởng ban Văn hóa

xã hội, HĐND TP.HCM