Mang dao dọa giám thị và TS để… chép bài

Khi giám thị xuống nhắc nhở và lập biên bản đình chỉ thi thì Cường lại mang dao dọa chém cả giám thị. Quá hoảng sợ, giám thị phải báo lên Ban Chỉ đạo thi đến xử lý.

PGS-TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh - Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Vinh, cho biết: “Lúc đó Công an TP Vinh cũng xin ý kiến của Ban Chỉ đạo cụm thi bởi công an vào phòng khi TS đang làm bài thì không đúng quy chế mà để TS cầm dao nhọn đe dọa thì quá nguy hiểm. Chúng tôi phải điều thêm cán bộ giám sát lên điểm thi để giám sát và ổn định trật tự phòng thi, cho các TS làm bài bình thường và không làm TS Cường manh động thêm. Phải chờ kết thúc buổi thi, TS Cường bước ra khỏi phòng thi, lực lượng công an mới bắt Cường. Chúng tôi lập biên bản đình chỉ thi, hủy kết quả thi của TS Cường theo quy chế”. Cường đã bị công an lập biên bản để xử phạt hành chính.

ĐẮC LAM