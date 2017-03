Mang xe đưa đón, dạy bơi miễn phí cho trẻ

Hà Nội cũng tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ Cuối tháng 5 vừa qua, khoảng 2.500 học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) được trải qua khóa học bơi miễn phí, nhằm trang bị những kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước do UBND quận tổ chức. Lớp học được chia làm ba đợt từ ngày 31-5 đến 19-7.

Trẻ em quận Cầu Giấy (Hà Nội) được học bơi miễn phí trong dịp hè. Ảnh: Zing.vn Tại đây các em được huấn luyện viên dạy từng kỹ thuật bơi cơ bản như bơi trườn sấp, bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch. Học sinh được dạy kỹ từ lý thuyết đến thực hành và phương pháp xử lý một số tình huống nguy hiểm dưới nước. Chương trình thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. ___________________________________ Theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ LĐ-TB&XH, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Đối với trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 19, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em và người chưa thành niên bị chết đuối. Điển hình là mới đây, mới đầu kỳ nghỉ hè nhưng đã có nhiều vụ trẻ em bị đuối nước xảy ra trên khắp cả nước như vụ đuối nước tập thể tại Quảng Ngãi khiến chín học sinh lớp 6 tử vong; ba học sinh lớp 1 chết đuối dưới kênh ngày 6-5 ở Long An; bốn nữ sinh lớp 7 chết đuối ngày 4-5 ở Khánh Hòa; ba học sinh lớp 11 tử vong khi tắm biển ở Nam Định ngày 8-5…