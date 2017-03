Miền Bắc: hồ sơ dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ giảm mạnh

Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH năm 2012 - Ảnh: Minh Giảng



Theo NGỌC HÀ (TTO)



Quảng Ninh chỉ còn 24.400 hồ sơ, giảm 1.000 hồ sơ so với năm 2012; Phú Thọ 18.719 hồ sơ, giảm hơn 2.200 bộ so với năm 2012; Hà Nam giảm 2.000 hồ sơ xuống còn 17.600 bộ; Vĩnh Phúc giảm gần 4.200 hồ sơ, chỉ còn hơn 19.000 hồ sơ dự thi; Bắc Giang còn chưa đầy 26.000 hồ sơ, giảm 6.000 lượt đăng ký so với năm 2012; Sơn La còn hơn 11.000 hồ sơ, giảm 1.300; Thanh Hóa giảm đến 16.000 hồ sơ đăng ký dự thi khiến tổng số hồ sơ của tỉnh chỉ còn chưa đầy 63.000 hồ sơ…Ông Nguyễn Văn Long - phó trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Thanh Hóa - cho hay số liệu năm nay thể hiện sự sụt giảm mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua của địa phương này. “Dù đã dự báo số hồ sơ giảm do thí sinh đã biết lựa sức mình hơn và vì lệ phí thi năm nay tăng, nhưng Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng không thể ngờ mức sụt giảm lại mạnh mẽ đến vậy. Thống kê cả tỉnh có đến 65.000 học sinh lớp 12 và thí sinh tự do, nhưng tổng số hồ sơ chỉ là 63.000, tức có rất nhiều em đã chọn cánh cửa khác để vào đời thay cho việc thi ĐH, CĐ” - ông Long nói.Tuy số hồ sơ dự thi giảm đều đặn ở hầu khắp các địa phương, nhưng phần đông ý kiến của lãnh đạo phòng giáo dục chuyên nghiệp lại phấn khởi cho rằng đó là “dấu hiệu đáng mừng”. Ông Tạ Văn Ánh - phó trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Bắc Giang - cho rằng các em đã biết lượng sức mình và hướng đến mục tiêu việc làm hơn là cố mọi cách để “dán mác có bằng ĐH”. “Bắc Giang làm phân luồng học sinh tích cực, dù không đến mức ép học sinh, các em học kém muốn thi ĐH chúng tôi vẫn nhận, nhưng bản thân thí sinh và gia đình cũng đã được tư vấn và nhận thức chuẩn xác hơn về năng lực thực sự của mình, khả năng đáp ứng việc thi, học và tìm kiếm việc làm sau này nên đã lựa chọn một cách chín chắn hơn. Số hồ sơ dự thi giảm, số hồ sơ ảo cũng giảm, chất lượng thí sinh dự thi chắc chắn sẽ tốt hơn các năm trước” - ông Ánh dự báo.Năm 2013, toàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 20.000 học sinh, nhưng số hồ sơ chỉ ở mức chưa đủ 26.000 bộ, tỉ lệ hồ sơ/thí sinh đạt mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.Trong khi nhóm các trường kinh tế, các ngành kinh tế thuộc các trường đào tạo đa ngành chứng kiến sự sụt giảm hồ sơ mạnh mẽ thì các trường ĐH địa phương lại có sự tăng trưởng đáng kể về hồ sơ đăng ký dự thi.Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi nhiều nhất của tỉnh Thanh Hóa là Trường ĐH Hồng Đức (hơn 6.550 hồ sơ/tổng số gần 63.000 hồ sơ toàn tỉnh), ở Sơn La là Trường ĐH Tây Bắc (3.534 hồ sơ/ tổng số hơn 11.000 hồ sơ), Trường CĐ Sơn La (1.799 hồ sơ), ở Hải Phòng là Trường ĐH Hải Phòng (7.900 hồ sơ/hơn 34.000 hồ sơ), Trường ĐH Hàng hải (7.500 hồ sơ), Trường ĐH Y Hải Phòng (3.000 hồ sơ)…Sự thuận lợi trong điều kiện học tập gần nhà, tiết giảm chi phí sinh hoạt khi theo học 4-5 năm ĐH đã khiến nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm hơn đến các trường ĐH đóng trên địa bàn thay cho việc khăn gói về Hà Nội để phải gánh những khoản chi phí đắt đỏ.Đối với nhóm ngành kinh tế, số hồ sơ giảm đi rất nhiều do những cảnh báo kịp thời từ Bộ GD-ĐT về việc tạm dừng mở ngành khối ngành này ở những trường ĐH mới, về nguy cơ không có việc làm sau khi ra trường.Ông Tạ Văn Ánh - phó trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Bắc Giang - cho biết trong 5-7 năm nay, chưa bao giờ tính cả tỉnh Bắc Giang số hồ sơ dự thi vào Học viện Ngân hàng chỉ có 171 hồ sơ, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội chỉ có 260 hồ sơ dự thi. Tuy nhiên, đó chỉ là thống kê chung về tổng số hồ sơ dự thi, còn thực tế các trường đào tạo kinh tế hàng đầu vẫn là đích ngắm của những học sinh xuất sắc. Số hồ sơ tuyển thẳng với học sinh đoạt giải quốc gia vẫn tập trung nhiều ở các trường ĐH lớn này.Theo Sở GD-ĐT Hà Nam, có đến 10/30-40 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng của học sinh giỏi quốc gia đoạt từ giải ba trở lên của tỉnh là chọn Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.