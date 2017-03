Mình quay về dạy con bảo vệ thân thể đi các ba, các mẹ

Cha mẹ hãy dạy con bằng những câu chuyện, những câu hỏi nho nhỏ, vui vui mỗi ngày giữa cha mẹ và con. Chẳng hạn, ngồi cùng con lập danh sách "caretakers" (những người chăm sóc đáng tin cậy), dạy con về các vùng riêng tư trên cơ thể, dạy con cách ứng xử phù hợp với những người khác nhau, dạy con những thói quen đúng đắn như thay đồ trong phòng kín, đi vệ sinh trong nhà vệ sinh... Dạy bằng tranh ảnh, bằng clip cũng dễ thương nốt.

Tài liệu thì nhiều lắm, mời các cha mẹ cùng tham khảo nhé:

1. Video của UNFPA - Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc có các câu hỏi dễ thương, cha mẹ hỏi-đáp cùng con nè. Ví dụ hỏi: (1) Có phải người xấu thì mặt như con ma/phù thủy không? Ko phải nha! Người bình thường như chúng ta vậy. (2) Người nào nói con cởi truồng trước mặt họ, con có đồng ý ko? KHÔNG nha...

Video kỹ năng sống dành cho trẻ em, giúp các em biết các kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại tình dục. Video do "How to tell your child" sản xuất và UNFPA tại Việt Nam dịch và làm phụ đề.



2. Video của một tổ chức bảo vệ trẻ em Childine Ấn Độ. Dạng phim với nhiều tình tiết, bộc lộ cách những kẻ xấu tiếp cận trẻ. Tình huống trẻ bị xâm hại và cách cha mẹ nói chuyện cùng con. Xem xong, cha mẹ có thể học được nhiều điều lắm.

3. Video của Childine luôn, minh họa bằng hình ảnh và lời cô giáo giảng về cách phòng tránh. Ngôn ngữ dễ hiểu, rõ ràng. Có câu hỏi tình huống.



4. Quy tắc Quần lót: Ngắn gọn, có thể vẽ, tóm tắt lại, cùng con nhắc lại hằng ngày.



Tổ chức NSPCC (một tổ chức chuyên bảo vệ trẻ em tại Anh) kêu gọi các phụ huynh nên dạy cho con mình "Quy tắc quần lót" (PANTS rules).

5. Sách Cảm xúc của em - cơ thể của em do các tổ chức trẻ em biên soạn. Có mẫu và các bài tập nho nhỏ để học cùng con. Không chỉ có ích cho việc phòng tránh bị xâm hại mà còn giúp con hiểu hơn về thể chất lẫn tinh thần của mình.

6. Sách tiếng Anh dạy về cách bảo vệ thân thể, phòng tránh bị xâm hại tình dục. Cuốn sách này thật dễ thương với nhiều trò chơi cưng lắm mà cũng sâu sắc nữa.

7. Mọi người ở nhà tự vẽ bốn vòng tròn to nhỏ tròng vào nhau, thể hiện các vòng giao tiếp. Vòng nhỏ nhất - cha mẹ ruột, anh chị em ruột, ông bà, có thể cho ôm hôn. Vòng to hơn là thầy cô giáo, bạn bè cùng lứa, họ hàng, có thể nắm tay, xoa đầu. Vòng to hơn là người quen biết của cha mẹ, hàng xóm có thể trò chuyện, bắt tay. Vòng to hơn nữa là người lạ thì chỉ vẫy tay chào. Tự làm sticker có ghi tên của đối tượng khác nhau, cho con dán lên từng vòng tròn.

Chơi mà học nha các cha mẹ.