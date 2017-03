Mổ xẻ việc giáo dục nhân cách trong học đường

Môi trường đào tạo chỉ biết nhu cầu học sinh

Tôi cho rằng một người có năng khiếu thì phải có một nền giáo dục phù hợp để định hình cho năng khiếu đó. Petrus Ký là trường rất chú ý tới năng khiếu học sinh chứ không phải hướng học sinh theo ngành học nào đang là xu hướng. Ví dụ khi tôi chọn ban C thì các bạn trong lớp tôi chọn những ban khác. Và khóa đó chỉ có một mình tôi học ban C. Đáng lẽ ra chỉ có một học sinh thì nhà trường phải bãi bỏ ban ấy hoặc áp lực tôi phải chuyển ban khác; nhưng không, trường tôi vẫn tổ chức cho tôi học ban C. Không chỉ vậy, trường mời các học sinh chọn ban C của trường khác về học cùng với tôi, dù tôi là học sinh không hề giúp trường được một xu đóng góp nào. Tức khi nguyện vọng của học sinh đúng thì trường luôn sẵn sàng. Điều này cho thấy một môi trường đào tạo không vì lợi nhuận hay điều gì khác mà vì nhu cầu, nguyện vọng của học sinh. Nhà văn

PHAN NHẬT CHIÊU