Mối nguy từ sự vô cảm

Thêm một nữ sinh bị đánh, phải chuyển trường Sau khi clip bốn nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh Nguyễn Thị Hoàng H. dã man được báo chí phản ánh, chị Nguyễn Thị Chinh, phụ huynh em TTTN (học sinh lớp 7/4 Trường THCS Trần Phú, Thừa Thiên-Huế), cho biết con gái chị cũng từng bị nhóm bốn nữ sinh nói trên đánh đập dã man. Theo thông tin từ chị Chinh, con gái chị bị nhóm bốn nữ sinh đánh hội đồng ngay sau khi sự việc nhóm này đánh em Nguyễn Thị Hoàng H. (học sinh lớp 7/1) hai ngày. Nguyên nhân được em N. kể với chị là do can ngăn nhóm nữ sinh đánh em H. Chị Chinh đã đưa con đi khám sức khỏe và được bác sĩ kết luận tổn thương vùng đầu, máu chảy lỗ tai. Chị Chinh cũng đã phản ánh sự việc lên lãnh đạo Trường THCS Trần Phú, đồng thời xin rút học bạ chuyển con ra Quảng Bình học vì lo sợ con mình tiếp tục bị đánh. Ngày 13-1, ông Trần Hữu Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, thừa nhận sự việc trên. Trước đó, vào ngày 28-12, tại Trường THCS Trần Phú, TP Huế, bốn nữ sinh lớp 7 của trường đã đánh hội đồng nữ sinh H. rất dã man. Ngay sau đó, đoạn clip quay lại cảnh này đã truyền tải trên mạng xã hội Facebook khiến nhiều người phẫn nộ. VẠN AN