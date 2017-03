Mới nhất: Điều chỉnh đối tượng xét tuyển trường công an

Xóa án tích vẫn không được xét tuyển Trả lời câu hỏi về việc năm nay, Bộ Công an có những thay đổi nào để thí sinh điểm thi rất cao có cơ hội vào các trường công an hay không? Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu cho biết: " Tôi xin khẳng định là nếu bố mẹ, ông bà của thí sinh có án tích, dù đã được xóa nhưng các em vẫn không đủ điều kiện để sơ tuyển vào các trường ngành công an. Đó là quy định của ngành".