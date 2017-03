Mới: Quận 1 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

UBND Quận 1, TP.HCM vừa phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp và huy động trẻ ra lớp cho năm học 2015-2016.

Theo đó, quận 1 chủ trương phân tuyến cho HS trên cơ sở được học tại trường gần nơi cư trú nhất, không nhận HS trái tuyến ngoài quận. Quận tuyển sinh theo nguyên tắc ưu tiên các trẻ hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi, có giấy gọi vào lớp 1 hoặc giấy báo nhập học lớp 6 vào trường được phân bổ.

Đối với bậc học Mầm non, quận 1 huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2010) có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) vào các trường mầm non theo địa bàn phường. Các trường mầm non phát và nhận hồ sơ từ ngày 19-6 đến ngày 25-6; Danh sách học sinh sẽ được công bố vào ngày 10-7.

Đối với lớp 1, Học sinh được tuyển theo Giấy gọi đi học lớp 1 tại phường cư trú. UBND các Phường sẽ có kế hoạch thông báo cho người dân nhận “Giấy gọi đi học lớp 1” từ ngày 21-6 đến ngày 27-6.

Quận 1 cũng lưu ý, trường hợp HS có hộ khẩu tập thể, mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn từ tháng 5-2014 đến nay sẽ được xem xét phân bổ vào các trường tùy theo từng trường hợp cụ thể. Các em diện tạm trú KT3 phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu.

Các trường tiểu học nhận hồ sơ diện trong tuyến (Gồm tất cả trẻ sinh năm 2009, có hộ khẩu thường trú hoặc hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Quận 1) từ ngày 1-7 đến ngày 7-7. Đối với diện ngoài tuyến, các trường tiểu học phát và nhận hồ sơ từ ngày 8-7 đến ngày 10-7. Danh sách công bố ngày 31-7.

Năm học tới, quận cũng sẽ xây dựng trường tiểu học Nguyễn Thái Học là trường tiên tiến, hội nhập. Quận có 8 trường tiểu học triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp gồm: Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, Lê Ngọc Hân, Trần Hưng Đạo, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thái Bình.

Đối với Tuyển sinh lớp 6:

Do khối tiểu học thực hiện thông tư 30 về đánh gía HS bằng nhậnxét nên năm học tới việc tuyển sinh vào lớp 6 ở một số trường có nhiều thay đổi.

Cụ thể, quận vẫn giữ việc xét tuyển theo nguyện vọng vào lớp 6 nhưng các tiêu chí sẽ thay đổi so với những năm trước. Trường THCS Nguyễn Du, HS vào lớp 6 phải đạt 20 diểm (là tổng điểm cuối học kỳ 2 lớp 5 của hai môn Toán và Tiếng Việt. Còn các trường THCS còn lại sẽ xét những HS từ 19 điểm. Đồng thời HS phải đạt HS giỏi 4 năm liền (lớp 1 đến lớp 4).

Thời gian tuyển sinh, với diện trong tuyến: HS lớp 5 của các trường tiểu học công lập Quận 1 sẽ nhận “Giấy báo nhập học lớp 6” tại trường tiểu học đã học từ ngày 9-6 đến hết ngày 12-6. Các trường THCS bắt đầu tổ chức nhận hồ sơ vào ngày 15-6 đến ngày 18-6.

Với diện ngoài tuyến: Phát và nhận hồ sơ từ ngày 23-6 đến ngày 26-6. Danh sách học sinh lớp 6 sẽ công bố vào ngày 15-7.

Quận cũng sẽ triển khai chương trình tích hợp với lớp 6 tại 5 trường THCS: Trần Văn Ơn, Võ Trường Toản, Lương Thế Vinh, Nguyễn Du, Huỳnh Khương Ninh.

Cụ thể phân tuyến vào các trường, bạn đọc xem tại đây