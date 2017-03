Mỗi quận, huyện có một, hai trường tiên tiến

TP.HCM có tám cụm thi THPT quốc gia Về kỳ thi THPT quốc gia, ông Bạc cho biết TP có tám cụm thi, mỗi cụm sẽ tương ứng cho các HS tại ba quận, huyện để các em tiện đi lại. Cụ thể phân bổ thế nào, Bộ GD&ĐT sẽ có thông báo cụ thể sau. “Qua khảo sát sơ bộ, số HS tại TP thi chỉ để xét tốt nghiệp rất ít. Vì thế TP đã đề xuất sẽ không có cụm thi địa phương dành cho HS này. Tất cả các em sẽ thi chung với các cụm thi do Sở và các trường ĐH tổ chức” - ông Bạc nói. Ông Bạc lưu ý thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại tất cả trường THPT trên địa bàn các em đang cư trú. Trong tháng 4, tất cả trường phải tiếp nhận hồ sơ của HS. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ tại văn phòng đại diện phía Nam của Bộ GD&ĐT. “Nội dung thi chủ yếu trong lớp 12. Trong thời gian chuẩn bị thi, các trường phải tổ chức dạy và ôn tập cho HS nhẹ nhàng, không gây áp lực hay căng thẳng cho các em” - ông Bạc cho biết. Các trường THPT phải tổ chức họp phụ huynh để phổ biến nội dung quy chế, những điểm mới trong kỳ thi năm nay. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để tiếp đón phụ huynh và thí sinh tự do đến nộp hồ sơ. Trường phải có bảng hướng dẫn, có bàn tiếp nhận và cử cán bộ có chuyên môn phụ trách. Tuyệt đối không gây khó dễ, đùn đẩy trách nhiệm gây bức xúc cho người dân. Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM