Môn tổ hợp: Làm tốt nhưng... đuối quá!

An Giang chỉ có 1 thí sinh thi tiếng Pháp Tại điểm thi số 011 Trường THPT Trần Văn Thành, chỉ có một TS là nữ dự thi tiếng Pháp trong chiều 23-6. Đó là TS Nguyễn Kim Được (sinh năm 1983). Trước đó, TS này đã dự thi môn ngữ văn, toán. Theo bà Đặng Thị Vớn, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo thí kiểm định chất lượng, mặc dù chỉ có một TS dự thi nhưng Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cũng bố trí cho TS thi riêng một phòng thi theo danh sách và có hai cán bộ coi thi và một giám thị hành lang như các buổi thi trắc nghiệm trước đó. TÍN HUY Ăn 2 tô cháo lòng bỏ thi 2 môn Sáng 23-6, trong khi các TS trên cả nước bước vào môn thi tổ hợp đầu tiên thì TS N. tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phải bỏ thi hai môn đầu vì ngộ độc thực phẩm. Theo mẹ của TS N., khoảng 4 giờ sáng 23-6, N. bị nôn mửa, đau bụng dữ dội, gia đình bà phải đưa con đến cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn quận Thanh Khê. Bác sĩ chẩn đoán N. bị ngộ độc thực phẩm. Chiều tối hôm trước N. có ăn hai tô cháo lòng, khả năng TS N. bị ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn này. Sau khi được điều trị tích cực, gia đình đã đưa em đến điểm thi để dự môn sinh học là môn cuối trong tổ hợp thi sáng 23-6. Được biết TS N. đã đăng ký xét tuyển ĐH ở cả hai ban tự nhiên và xã hội trong năm nay. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đình Vĩnh (Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng) cho biết: “Trường hợp của TS N. là không tham gia thi vì bị bệnh, có xác nhận của bệnh viện. Em N. sẽ không có điểm ở hai môn bỏ thi. Rất may, TS này đăng ký ở cả hai tổ hợp thi nên em sẽ còn cơ hội cho những nguyện vọng ở môn tổ hợp còn lại”. KIỀU VŨ