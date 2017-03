Môn Toán: 12 thí sinh bị xử lý kỷ luật

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, công tác coi thi tiếp tục được tăng cường, kỷ luật trường thi được xiết chặt, không khí trường thi nghiêm túc, trật tự.

Theo báo cáo nhanh từ các điểm thi trên toàn quốc, có 1 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh bị khiển trách và 12 thí sinh bị xử lý. Trong số này có 8 thí sinh bị đình chỉ, 4 thí sinh không được dự thi do đến muộn so với quy định. Con số này đã giảm nhiều so với năm 2009 (19 thí sinh bị kỷ luật ngay sau môn thi đầu tiên).

Tỷ lệ thí sinh dự thi tăng 6,2% so với năm 2009, cao nhất vẫn là các trường thuộc khối An ninh (trên 93%) và Quốc phòng (trên 84%).; Đại học Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, Cụm thi thành phố Cần Thơ, Quy Nhơn... tỷ lệ thí sinh đến dự thi đều trên 80%.

Cũng ở môn thi Toán, đã không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn. Tình trạng điện nước bảo đảm ổn định ở tất cả các hội đồng thi.

Theo Bảo Hân (HNMO)