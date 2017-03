Moscow đóng cửa trường do cúm

Báo Komsomolskaya Pravda cho biết việc đóng cửa xuất phát từ đề nghị của bác sĩ vệ sinh phòng dịch Nikolai Filatov. Theo ông, từ ngày 17 đến hết 23-1-2011, số người mắc bệnh cúm ở Moscow đã tăng lên gấp 1,5 lần so với tuần trước đó, cao hơn 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trẻ em chiếm đến 57,2% trong số những người mắc bệnh. Hiện nay, ở một số lớp, một nửa số học sinh vắng mặt do bị bệnh. Do đó, trong tuần này, 24 lớp học ở 11 trường đã đóng cửa do cúm. Đồng thời, 7 nhà trẻ cũng phải đóng cửa.

Một lớp học ở Moscow. Số trẻ em phải nhập viện do cúm đang tăng cao ở TP này. Ảnh: AFP

Một điều lạ là Sở Giáo dục Moscow đã không yêu cầu đóng cửa các nhà trẻ, trường mẫu giáo. Những nơi này vẫn tiếp tục mở cửa trong tuần tới. Tuy nhiên, những lớp học nhạc, thể thao và các môn nghệ thuật không hoạt động.Trong khi đó, người ta vẫn chưa quyết định các trường ở khu vực ngoại ô Moscow có đóng cửa hay không. Ngày 28-1-2011, 25 trường học và nhà trẻ ở 9 khu vực thuộc vùng Moscow đã đóng cửa. Bà Anna Nikolayev, người phát ngôn của cơ quan giáo dục vùng Moscow, cho biết: “Ngày 31-1, chúng tôi sẽ xem xét tình hình dịch bệnh. Nơi nào tình hình phức tạp, các cơ sở giáo dục sẽ tự đóng cửa”.Theo hãng tin Interfax, Giám đốc Sở Y tế công cộng Leonid Pechatnikov cho biết gần 92.000 người dân Moscow hiện đang bị nhiễm cúm, trong đó có 52.000 trẻ em. Mỗi ngày, gần 300 người nhập viện trong tình trạng sốt cao và có những dấu hiệu nhiễm virus cúm. Hai phần ba số người nhập viện là trẻ em. Các chuyên gia y tế Moscow cho biết ngoài cúm A/H1N1 đang hoành hành, ở thành phố này còn xuất hiện một biến thể khác là cúm B.Hãng tin RIA Novosti trích dẫn lời các quan chức khẳng định việc đóng cửa trường suốt một tuần cũng sẽ áp dụng ở thành phố Chelyabinsk, vùng Ural và thị trấn Yakutsk, miền Viễn Đông nước Nga.

Theo Lục San (NLĐ)