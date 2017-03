Một cô giáo bị tố ôm tiền tỷ bỏ trốn

Theo cô Phạm Thị Xiển (giáo viên cùng trường), từ năm 2009, cô Anh đã nhờ cô mượn hồ sơ của 16 giáo viên trong trường để vay tiền (hình thức tín chấp) ở ngân hàng Sacombank. Lúc cầm hồ sơ, cô Anh nói chỉ vay 15 triệu đồng. Tuy nhiên, thông báo của ngân hàng sau đó cho biết mỗi bộ hồ sơ cô Anh đã vay từ 40 - 50 triệu đồng. “Thời gian đầu cô Anh trả lãi đầy đủ nhưng gần đây không thanh toán nên ngân hàng đã gọi điện, gửi giấy đến trường đòi nợ. Ngày 9-11, chúng tôi đến nhà cô Anh thì biết cô đã bán nhà cách đây hai tháng”, cô Xiển kể. Cô Xiển còn cho biết, vì là bạn bè thân nhau gần 20 năm, nên nhiều lần cô đứng ra vay tiền giúp cô Anh, trong đó có cả tiền, sổ đỏ của gia đình, tổng cộng gần 1 tỷ đồng.

Theo các nhân chứng, hiện cô Anh đang nợ khoảng gần hai tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền của giáo viên, phụ huynh và nhờ người nhà, bạn bè đứng tên vay hộ.

Cô Trần Thị Ái Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cam An Bắc, thừa nhận sự việc trên là có thật. Chiều 5-12, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Cam Lâm, cho biết, trước mắt phòng xác định cô Anh có vay tiền của nhiều người, nhưng không trả mà đi khỏi địa phương. Sắp tới phòng sẽ hướng dẫn trường Cam An Bắc làm các thủ tục để buộc thôi việc với cô Anh theo quy định, đồng thời sẽ gửi công văn đến cơ quan công an.



Theo M.QUANG (CATP)