Một đề án "đầu voi ló ra..đuôi chuột"

Trang bị máy tính bảng ở các nước Các nước trên thế giới từng đặt nhiều tham vọng khi thực hiện chương trình trang bị máy tính bảng (MTB) cho học sinh và đã, đang gặp phải không ít khó khăn. Hiện các chương trình này tồn tại như thế nào? Có khả thi hay không khi áp dụng ở nước ta? Hàn Quốc, một đất nước phát triển về CNTT với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại nhưng hiện đang phải xây dựng nhiều trung tâm cai nghiện thiết bị hiện đại cho người dân. Ấn Độ, tháng 3-2013, ngành giáo dục nước này đã đưa 100.000 MTB vào các nhà trường. Ấn Độ là đất nước có MTB rẻ nhất thế giới, có chương trình trang bị 5 triệu MTB cho học sinh. Tuy nhiên, việc trang bị MTB gặp không ít khó khăn vì việc đào tạo giáo viên sử dụng công nghệ mới có thể phải mất nhiều năm, cơ sở hạ tầng không đồng bộ, không đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Trung Quốc có chương trình số hóa ngành giáo dục. Nhiều địa phương mua MTB, thiết bị số cũng gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, việc lắp đặt mạng, thiếu nguồn vốn để mua SGK điện tử… hay đơn giản ổ cắm điện trong lớp học để sạc pin máy tính cũng không được đầy đủ. Nhiều phụ huynh lo ngại việc lạm dụng Internet có thể ảnh hưởng đến khả năng tư duy, nhiều học sinh lạm dụng MTB để giải trí thay vì mục đích học tập. Thổ Nhĩ Kỳ trang bị 17 triệu MTB cho 42.000 trường học ở mọi cấp độ cho giai đoạn 2011-2015. Nội dung đề án nhiều tham vọng này do chính phủ khởi xướng. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục thực hiện cho thấy ngoài khả năng giúp nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ, MTB không giúp nhiều cho khả năng học ngoại ngữ, hoàn thiện các kỹ năng học tập khác. Nhiều giáo viên và học sinh cho rằng việc cung cấp MTB là không đầy đủ. Thái Lan thực hiện chương trình mỗi trẻ một MTB do chính phủ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khởi xướng. Nhà nước trang bị cho mỗi học sinh lớp 1 (và sau này là lớp 7) ở các trường công một MTB bằng tiền do nhà nước cấp. Trong năm 2012, khoảng 860.000 học sinh lớp 1 đã nhận được MTB. Tuy nhiên, đến đầu năm 2014, chương trình này gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận, từ vấn đề tham nhũng cho đến những thiết bị chất lượng kém. Hồi tháng 6, chính quyền tuyên bố hủy bỏ chương trình mua MTB cho học sinh, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 tới. QA (Theo bản tin thời sự trưa 20-8 của VTV1)