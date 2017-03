Một doanh nhân tặng KTX cho sinh viên nghèo

Hệ thống DNTN Cỏ May của ông Bên hiện có bảy công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, lương thực, trong đó năm công ty đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra còn có Cỏ May Phú Quốc kinh doanh lĩnh vực du lịch và Cỏ May Singapore (văn phòng tại Singapore) kinh doanh, phân phối sản phẩm gạo cao cấp Nosavina sản xuất tại nhà máy ở Sa Đéc. Mới đây ông Phạm Văn Bên hợp tác với Trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp mở thêm Công ty Cỏ May Essential để nghiên cứu, sản xuất tinh dầu cám, tinh dầu hoa Sa Đéc xuất khẩu, nấm rơm siêu sạch cho thị trường Nhật... nhằm giúp tăng giá trị nông sản Việt và tăng thu nhập cho nông dân.