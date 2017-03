Một hiệu trưởng nhiều lần đánh vợ trọng thương

Bà bị chồng là ông Hoàng Văn Tròn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Bội Châu, bóp cổ đến nghẹt thở và bị đánh liên tiếp khiến mặt mũi bầm tím, trầy xước.

CÔ GIÁO SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC

Đêm 5-9-2008, sau khi đi chơi về, ông Tròn cài cửa và xông lên giường bóp cổ bà Chiên khiến bà nghẹt thở, bất động. Tưởng vợ đã chết, ông ta nắm tóc lay mạnh và bà Chiên tỉnh lại. Ông lại tiếp tục đấm thẳng vào mặt bà liên hồi khiến hai mắt bà bầm tím và sưng phù, mặt mũi rách tứ tung... Thấy chồng quá hung dữ, bà Chiên quỳ lạy xin cho bà được sống rồi thừa cơ đạp cửa lao ra ngoài cầu cứu hàng xóm. Nhận được tin báo, CA xã Quảng Tân đã xuống lập biên bản vụ việc. Bà Chiên được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Đăk R’lấp.

Những ngày ở bệnh viện, bà Chiên không chỉ đau đớn về thể xác, khóc triền miên, trở nên tiều tụy. Bà kể rằng: “Tôi chưa bao giờ dám cãi lại hay làm trái ý chồng, nhưng vô cớ cũng bị chồng đánh. Đã 32 năm chung sống với chồng, tôi phải cắn răng chịu đựng đòn roi để nuôi con và giữ danh dự gia đình. Chính sự chịu đựng đó mà ông ấy mới có được cái chức hiệu trưởng. Tôi càng cúi đầu để bảo vệ danh dự cho ông ấy thì ông ấy lại chà đạp lên tôi...”. Năm nay đã bước sang tuổi 54, bà Chiên từng là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, hiện là giáo viên Trường mầm non Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tuy Đức).

Theo những người hàng xóm, bà ít nói, sống mẫu mực; có người cho rằng bà bị trầm cảm. Cô giáo Đoàn Thị Chúc, Hiệu trưởng Trường mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “Cô giáo Chiên có lối sống khép kín nhưng rất hòa nhã, biết cư xử và yêu công việc. Chỉ tiếc là trong hoàn cảnh bị chồng đối xử tệ bạc như vậy suốt nhiều năm liền mà vẫn cam chịu”.

Theo bà Chiên, vợ chồng cưới nhau được vài năm là ông Tròn bắt đầu có thói quen đánh bà. Đầu năm 2008, khi sự hành hạ của chồng ngày một nặng thêm và diễn ra với mật độ dày đặc hơn, bà Chiên báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục Tuy Đức để nhờ giúp đỡ. Tháng 2-2008, lãnh đạo phòng đã nhắc nhở ông Tròn tại gia đình. Tuy nhiên, ông Tròn vẫn tiếp tục hành hạ vợ. Đến tháng 6-2008, bà Chiên lại phải báo cáo hành vi của chồng lên UBND xã Quảng Tân nhưng mọi việc chỉ lắng xuống được ít hôm...

HIỆU TRƯỞNG VŨ PHU

Đã bước sang tuổi 54 nhưng ông Tròn lại có sở thích quái đản là hành hạ vợ. Hàng xóm kể, hễ nhậu say là ông đánh vợ, phật ý hay bực tức chuyện gì ông cũng kéo vợ ra đánh. Không chỉ có vậy, ông cũng thường xuyên cho con cái ăn đòn. Con út trong gia đình là anh Hoàng Văn Hùng vừa ở bộ đội xuất ngũ về hôm trước thì hôm sau đã bị ông bóp cổ gần chết. Anh Hùng cho biết: “Nhiều lần chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nhưng không dám can ngăn. Tôi cũng bị bố đánh thường xuyên, lần gần đây nhất nếu không có người can ngăn thì tôi đã bị bóp cổ đến tắt thở rồi”.

Mặc dù là hiệu trưởng, bí thư chi bộ nhưng ông Tròn lại có lối sống gia trưởng, tính tình cộc cằn, lỗ mãng. Dù ở nhà hay ở cơ quan, ông luôn xem mình là số một. Khi tiếp xúc với chúng tôi, giáo viên trường Phan Bội Châu đã tỏ ra ngán ngẩm “sếp” của mình. Một thầy giáo cho biết: “Ông Tròn là một người độc đoán. Ở trường ông ấy không cần lắng nghe ai, về nhà thì đánh vợ, đánh con. Chúng tôi luôn phải làm việc với tâm lý căng thẳng và nhiều lúc cảm thấy xấu hổ với học sinh”.

Ông Châu Phúc Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, cho biết: “Việc ông Tròn thường xuyên đánh vợ không chỉ người dân trên địa bàn mà UBND xã, các đoàn thể khác đều biết rõ. Nhưng ông Tròn là một nhà giáo và là hiệu trưởng, vợ ông cũng là giáo viên, họ đều lớn tuổi nên lâu nay chúng tôi cũng không dám can thiệp”(!).

Ngày 6-9-2008, bà Chiên và các con chính thức làm đơn tố cáo ông Tròn gửi lên UBND xã Quảng Tân, các cơ quan CA, Phòng giáo dục, Hội phụ nữ huyện Tuy Đức. Ông Trịnh Hoàng Lâm, Trưởng phòng giáo dục huyện Tuy Đức, cho biết: “Từ trước tới giờ chúng tôi vẫn biết ông Tròn có hành vi ngược đãi vợ con nhưng chỉ xem đó là chuyện nội bộ gia đình nên chỉ nhắc nhở và khuyên răn. Còn bây giờ, khi đã có đơn tố cáo, chúng tôi sẽ xem xét, báo cáo sự việc lên Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Tuy Đức để xin ý kiến chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với ông Tròn”. Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó bí thư Đảng ủy xã Quảng Tân, cũng khẳng định: “Một bí thư chi bộ Đảng để vợ con làm đơn tố cáo như vậy thì chắc chắn Đảng ủy sẽ không thể làm ngơ. Đảng ủy và UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xem xét sự việc, hành vi cũng như tư cách đảng viên của ông Tròn để đưa ra mức độ xử lý”.

Hành vi và phẩm chất của ông Tròn đang khiến dư luận xã hội bất bình và lên án rất gay gắt.